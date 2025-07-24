Знаменитый российский художник скончался за день до своей выставки

Знаменитый российский художник скончался за день до своей выставки Художник Александр Шапошников умер за день до своей выставки

Заслуженный художник России Александр Шапошников скончался на 84-м году жизни после продолжительной болезни, сообщила пресс-служба Министерства культуры Астраханской области. Его не стало накануне открытия персональной выставки «По ступинским местам».

Вчера на 83 году жизни после болезни скончался заслуженный художник РФ один из лучших акварелистов России Александр Шапошников, — сказано в сообщении.

С 1972 года Шапошников принял участие более чем в сотне выставок: международных, всероссийских и персональных. Он был награжден медалью ВДНХ, получил специальный диплом за сохранение традиций акварели и золотую медаль Союза художников России. Также Шапошников — двукратный лауреат премии имени Кустодиева и обладатель международной премии имени Курмангазы.

До 80 лет художник активно путешествовал по стране и за ее пределами, участвуя в пленэрах и творческих экспедициях. Он работал на Алтае, Валааме, в Сибири, Казахстане, Вьетнаме. На пленэрах, особенно в Кургане, где проходила ключевая Всероссийская выставка акварелистов, Шапошников проходил пешком по 10–15 километров в день, начиная работу с четырех утра.

Ранее скончался советский и эстонский режиссер, актер, художник-постановщик и театральный деятель Калью Киви. Российские зрители знали его по короткометражной ленте «Каждому свое». Киви было 74 года.