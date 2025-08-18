Автор логотипа бондианы скончался накануне своего 104-го дня рождения

Графический дизайнер Джо Карофф, который разработал логотип с пистолетом и цифрами 007 для Джеймса Бонда, умер в возрасте 103 лет, сообщает The New York Times. По информации газеты, голливудский художник скончался за день до своего 104-го дня рождения.

В последние дни жизни он получал паллиативную помощь в своем доме на Манхэттене. Кроме сыновей Питера и Майкла у Кароффа остались невестки Рут и Синтия, а также внучка Дженнифер. Его жена Филлис, с которой он прожил 81 год, умерла в феврале 2025-го, не дожив четырех дней до своего 101-летия.

Помимо логотипа бондианы, Карофф также создал начальную заставку для «Последнего искушения Христа» Мартина Скорсезе, нарисовал около дюжины постеров к фильмам Вуди Аллена и постеры к фильмам «За пригоршню долларов», «Вестсайдская история» и другим. На пенсию художник вышел в 2006 году в возрасте 86 лет. Карофф рассказывал, что выбросил почти все оригинальные рисунки, созданные для ставших культовыми фильмов.

Возможно, это не очень умно. Но я никогда не считал, что то, что я делаю, — это что-то грандиозное. Я просто работал, и точка, — признавался он.

Отмечается, что продюсеры бондианы не общались с Кароффом после создания логотипа. Однако на свое столетие дизайнер получил часы Omega с гравировкой 007 от продюсеров франшизы Барбары Брокколи, Майкла Уилсона и EON Productions.

Ранее стало известно о смерти британского актера Теренса Стэмпа, который прославился своими ролями в голливудских блокбастерах, в том числе в «Супермене» и «Звездных войнах». Ему было 87 лет. Со слов представителей семьи, смерть наступила утром 17 августа, причины не называются.