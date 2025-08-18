Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 10:57

Автор логотипа бондианы скончался накануне своего 104-го дня рождения

Разработавший логотип для Джеймса Бонда дизайнер Карофф умер на 104-м году жизни

Актер Пирс Броснан в роли агента Джеймса Бонда Актер Пирс Броснан в роли агента Джеймса Бонда Фото: ТАСС

Графический дизайнер Джо Карофф, который разработал логотип с пистолетом и цифрами 007 для Джеймса Бонда, умер в возрасте 103 лет, сообщает The New York Times. По информации газеты, голливудский художник скончался за день до своего 104-го дня рождения.

В последние дни жизни он получал паллиативную помощь в своем доме на Манхэттене. Кроме сыновей Питера и Майкла у Кароффа остались невестки Рут и Синтия, а также внучка Дженнифер. Его жена Филлис, с которой он прожил 81 год, умерла в феврале 2025-го, не дожив четырех дней до своего 101-летия.

Помимо логотипа бондианы, Карофф также создал начальную заставку для «Последнего искушения Христа» Мартина Скорсезе, нарисовал около дюжины постеров к фильмам Вуди Аллена и постеры к фильмам «За пригоршню долларов», «Вестсайдская история» и другим. На пенсию художник вышел в 2006 году в возрасте 86 лет. Карофф рассказывал, что выбросил почти все оригинальные рисунки, созданные для ставших культовыми фильмов.

Возможно, это не очень умно. Но я никогда не считал, что то, что я делаю, — это что-то грандиозное. Я просто работал, и точка, — признавался он.

Отмечается, что продюсеры бондианы не общались с Кароффом после создания логотипа. Однако на свое столетие дизайнер получил часы Omega с гравировкой 007 от продюсеров франшизы Барбары Брокколи, Майкла Уилсона и EON Productions.

Ранее стало известно о смерти британского актера Теренса Стэмпа, который прославился своими ролями в голливудских блокбастерах, в том числе в «Супермене» и «Звездных войнах». Ему было 87 лет. Со слов представителей семьи, смерть наступила утром 17 августа, причины не называются.

смерти
художники
Джеймс Бонд
дизайнеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новейший эсминец появится в России впервые после распада СССР
ВСУ ударили по венгерскому нефтепроводу
ВС России уничтожили роботизированную платформу ВСУ в ДНР
Россиянка уснула на сапборде и переплыла Ангару
В ЕС потребовали ужесточить санкции против России
Пенсионеры из Москвы ловили «опасную ОПГ» и лишились квартиры
«Нужно время»: экс-тренер «Динамо» поддержал провалившего старт РПЛ Карпина
«Скучают»: родственники Юдашкина почтили память модельера
«Все партии войны»: экс-нардеп о возможном смещении Зеленского
Знаменитый сатирик задолжал 13 млн рублей из-за петербургских бань
Забудьте о покупных! Готовим настоящие помидоры в соку дома
Аджика без варки по-абхазски
Стало известно, на какой российский город планируется наступление ВСУ
Лидер рок-группы «Звери» раскрыл секрет своего семейного счастья
Россияне назвали сумму, которая им нужна для счастья
Крупная дыра на Солнце спровоцирует уже вторую за месяц магнитную бурю
«Проглотить горькую пилюлю»: в США дали прогноз о встрече с Зеленским
Самые вкусные моченые яблоки — в банке, кастрюле и бочке
Скончался советский актер и рок-музыкант Хейго Мирка
Названа задача, которая стоит перед Трампом на переговорах с Зеленским
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!
Общество

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»
Общество

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.