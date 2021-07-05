«Юля, береги маму»: состояние вдовы Меньшова взволновало Стриженову

Телеведущая Екатерина Стриженова обратилась к Юлии Меньшовой. Она призвала дочь умершего режиссёра позаботиться о матери Вере Алентовой. Тревогу за состояние вдовы Владимира Меньшова актриса выразила в Instagram.

Владимир Валентинович, сегодня Москве придётся поверить в наши слёзы. Юля, береги маму. Соболезнуем и разделяем ваше горе, — написала актриса.

Стриженовы и Меньшовы долгие годы дружили семьями. Основателю актёрской династии Стриженовых, Олегу Стриженову, 10 августа исполнится 92 года. Глава семьи Меньшовых скончался на 82-м году жизни 5 июля 2021 года от последствий заболевания коронавирусом.

Вера Алентова сейчас находится в больнице, у неё тоже диагностирован COVID-19. О госпитализации актрисы стало известно 29 июня, через три дня после того, как в пресс-службе партии «Справедливая Россия — За правду», в которую незадолго до смерти вступил режиссёр, сообщили о болезни Меньшова.

Похороны Владимира Меньшова пройдут 8 июля на Новодевичьем кладбище Москвы. Ранее Юлия Меньшова прокомментировала смерть отца.