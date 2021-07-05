Юлия Меньшова прокомментировала смерть отца

Соболезнования дочери Владимира Меньшова под этим постом выразили многие деятели культуры и шоу-бизнеса: телеведущие Юлия Высоцкая и Яна Чурикова, актрисы Алёна Бабенко и Мария Кожевникова, певица Наталья Подольская, шоумен Тимур Родригез.
Юля, прими самые глубокие соболезнования от всей нашей семьи! Эта потеря для всех нас, — поддержал дочь Меньшова юморист Максим Галкин.
О смерти Владимира Меньшова на 81-м году жизни от коронавируса стало известно 5 июля. Кинорежиссёра похоронят на Новодевичьем кладбище.
Ранее на уход Меньшова из жизни отреагировал актёр Александр Михайлов, сыгравший главную роль в его фильме «Любовь и голуби». Он назвал смерть Владимира Меньшова «мощнейшим ударом» и рассказал, что их дружба с режиссёром длилась 40 лет.