16+

Рубрики

Медиа

Архив

Культура

Юлия Меньшова прокомментировала смерть отца

14:04, 05 июля 2021
Юлия Меньшова Юлия Меньшова Фото: juliavmenshova/instagram.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Актриса Юлия Меньшова отреагировала на новость о смерти отца, кинорежиссёра Владимира Меньшова. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram.

Всё. Всё... Всё...написала Меньшова.

Соболезнования дочери Владимира Меньшова под этим постом выразили многие деятели культуры и шоу-бизнеса: телеведущие Юлия Высоцкая и Яна Чурикова, актрисы Алёна Бабенко и Мария Кожевникова, певица Наталья Подольская, шоумен Тимур Родригез.

Юля, прими самые глубокие соболезнования от всей нашей семьи! Эта потеря для всех нас, — поддержал дочь Меньшова юморист Максим Галкин.

О смерти Владимира Меньшова на 81-м году жизни от коронавируса стало известно 5 июля. Кинорежиссёра похоронят на Новодевичьем кладбище.

Ранее на уход Меньшова из жизни отреагировал актёр Александр Михайлов, сыгравший главную роль в его фильме «Любовь и голуби». Он назвал смерть Владимира Меньшова «мощнейшим ударом» и рассказал, что их дружба с режиссёром длилась 40 лет.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео