Юлия Меньшова прокомментировала смерть отца

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Генпрокуратура Белоруссии потребовала от России выдачи певицы Анжелики Агурбаш, сообщила пресс-служба надзорного ведомства в Telegram-канале. Белорусская певица и дизайнер модной одежды активно поддерживала протесты прошлым летом, а также выходила к посольству республики в Москве.

Несмотря на то что Агурбаш давно живёт в России, в Минске поддержку протестов не забыли. Ведомство просит выдать её для правосудия — певицу намерены привлечь к уголовной ответственности. Ранее сама...