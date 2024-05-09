Встреча с бойцами СВО, новые песни, гости парада: как звезды отметили 9 Мая

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN (Ярослав Дронов)

Российские знаменитости не остались в стороне в День Победы, однако отметили его по-своему. Кто из артистов в честь 9 Мая записал песни, выступил на концерте, встретился с бойцами СВО?

Кто записал песни к 9 Мая

SHAMAN (Ярослав Дронов) в канун празднования 79-й годовщины Дня победы советского народа в Великой Отечественной войне представил свою версию народной переработки стихотворения-песни унтер-офицера Невского пехотного полка Николая Веревкина «Под ракитою зеленой». Дронов исполнил кавер на праздничном шоу Андрея Малахова «Песни от всей души». Выступление артиста тронуло присутствовавших в студии, зрители тихо подпевали музыканту, а некоторые вытирали слезы.

Поклонники SHAMAN поблагодарили артиста за исполнение композиции «Черный ворон». В комментариях к ролику пользователи Сети похвалили музыканта за новую аранжировку, проникновенный голос и посыл «мы русские, мы сражаемся и не сдаемся».

Шоумен и комик Михаил Галустян также записал песню к 9 Мая. Артист представил песню-рассказ. Композиция посвящена Дню победы Красной армии над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. Вместе с песней шоумен опубликовал клип, сделанный с помощью нейросети.

В своей песне Галустян рассказывает о деде и внуке. Подросток играет в компьютерную игру и проходит миссию про Сталинград. Дедушка начал давать советы внуку, как успешно пройти миссию.

«Внук крошил немцев по наводке своего деда, разработчики игры вряд ли бы предвидели это», — говорится в песне.

Когда подросток справился с заданием, он спросил, играл ли дед в эту игру раньше. В песне пожилой мужчина объяснил, что сам был участником Сталинградской битвы.

«С праздником, друзья. С Днем Победы! Моему деду посвящается», — подписал публикацию комик.

Подписчики Галустяна остались в восторге от такого подарка на 9 Мая. Многие поклонники написали, что у них пробегали мурашки по телу при прослушивании трека шоумена.

«До слез! У меня самой сердце сжалось, когда они миссию проходили… Спасибо, Михаил. Здорово получилось! С праздником Победы-1945!» — написала пользовательница Анастасия Мищенко.

«Прослезилась, какой глубокий смысл. И современному поколению, и про объединение поколений. Посмотрели всей семьей, спасибо. С Праздником, с Днем Победы!» — поддержала ее Марина.

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press Михаил Галустян

Кто из звезд встретился с бойцами СВО 9 мая

8 мая SHAMAN вместе с творческой командой радиостанции «Калина Красная» навестил бойцов российской спецоперации на Украине, проходящих лечение и реабилитацию в московском госпитале. Музыкант подчеркнул, что память о встрече останется у него в сердце надолго.

«Поздравил ветеранов боевых действий с Днем Победы. Спели вместе с ними любимые песни, записали видеоприветы их родным и, конечно, поблагодарили врачей и медсестер, которые каждый день совершают свои подвиги — спасают жизни», — написал Дронов в своем Telegram-канале.

Кто из звезд был на параде 9 мая

На трибунах около Кремля находились не только ветераны ВОВ, но и почетные гости. Среди последних можно было увидеть и музыканта Игоря Бутмана.

«Парад прекрасный, наши военные поразили стройностью и красотой. Великолепно сказал сегодня наш президент, слова мудрые, слова достойные. Мы благодарим наших ветеранов и помним всех, кто отдал свою жизнь ради Великой Победы», — сказал Бутман в беседе с LIFE.ru.

Парад также посетил глава Союза театральных деятелей России, худрук театра Табакова Владимир Машков. В разговоре с журналистами он признался, что не завидует тем лидерам государств, которые не приехали на 9 Мая.

«Они делают большую ошибку, они теряют главное — осознание нашего общего великого дела — победы над нацизмом. А те, кто с нами, — с нами навсегда», — убеждён Машков.

Среди гостей парада была и заслуженная артистка РФ Екатерина Гусева вместе с 12-летней дочерью Анной. Для актрисы и ее семьи 9 Мая было и остается личным праздником, поскольку дед Гусевой воевал на финской, на Великой Отечественной, а затем и на Советско-японской войне.

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