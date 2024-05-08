SHAMAN: новости 8 мая, новый трек ко Дню Победы, инаугурация Путина, кавер

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN (Ярослав Дронов)

SHAMAN (Ярослав Дронов) в преддверии Дня Победы представил кавер песни «Черный ворон». Какие последние новости о певце известны на сегодня?

Что за песню перепел SHAMAN

Исполнитель хита «Встанем» представил свою версию народной переработки стихотворения-песни унтер-офицера Невского пехотного полка Николая Веревкина «Под ракитою зеленой». Впервые текст композиции был опубликован газетой «Русский инвалид» 8 сентября 1831 года.

Дронов представил кавер на праздничном шоу Андрея Малахова «Песни от всей души». Исполнение артиста тронуло присутствовавших в студии, зрители тихо подпевали музыканту, а некоторые вытирали слезы.

«Родные, добро побеждает всегда! Даже находясь у последней черты, важно не сдаваться, идти до конца. Тогда никакие черные вороны никогда нас не одолеют», — подписал Дронов ролик со своим выступлением.

Поклонники SHAMAN поблагодарили артиста за исполнение композиции «Черный ворон». В комментариях к ролику пользователи Сети похвалили музыканта за новую аранжировку, проникновенный голос и посыл «мы русские, мы сражаемся и не сдаемся».

«Ярослав! Божественное исполнение! Как всегда, пронесенное через твое нежное сердце! Слава русской народной песне, русской душе, русскому народному любимцу Ярославу Дронову, автору-исполнителю, музыканту с большой буквы, настоящему патриоту земли Русской», — написала Элеонора Рябченко, которую поддержали лайком более 800 пользователей.

«Ярослав, отличный подарок! Народные песни в твоем исполнении звучат по-особенному: мощно, пронзительно, ярко, неповторимо! Браво, мастер! Ты — профессионал!» — подчеркнула Ольга Крынина, с которой согласились более 300 комментаторов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru SHAMAN (Ярослав Дронов)

Выступит ли SHAMAN в День Победы

В интервью Teleprogramma.pro музыкант рассказал, что для него стало традицией абсолютно все праздники отмечать на сцене. По словам Дронова, День Победы не станет исключением.

«Конечно же, на сцене. В этот раз выступление состоится в столичном Музее Победы на Поклонной горе. Представлю новую песню», — рассказал SHAMAN.

Артист рассказал, что его прадед Михаил Сергеевич Селедкин был участником Великой Отечественной войны. По словам Дронова, он прошел всю войну и защищал Ленинград во время блокады. О подвиге прадеда SHAMAN знает благодаря бабушке, которая часто рассказывала о герое их семьи.

Что SHAMAN сказал об инаугурации Путина

7 мая состоялась инаугурация президента России Владимира Путина. Всего на церемонию пригласили 2600 человек. На мероприятии присутствовали премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минобороны Сергей Шойгу, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и другие известные политики — члены парламента и правительства, руководители кремлевской администрации, судьи Конституционного суда, дипломатический корпус, военные, в том числе участники СВО, общественные деятели, а также спортсмены и деятели культуры.

Посетивший церемонию SHAMAN рассказал, что инаугурация Путина его очень зарядила. Он отметил, что глаза присутствовавших светились от счастья. Дронов добавил, что после церемонии отправится в подмосковный город Раменское, где у него запланировал сольный концерт.

«Посмотрите в глаза людям, они светятся счастьем. Это здорово! Сейчас заряженным я поеду на свой сольный концерт в Раменском», — поделился артист.

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