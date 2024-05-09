Бегство из плена, клей на обед, бомбежки: истории артистов, переживших ВОВ

Фото: досье ФОТО-ИТАР-ТАСС

Иннокентий Смоктуновский

Великая Отечественная война оставила отпечаток в истории каждой семьи во всех республиках бывшего СССР, и немало советских звезд были свидетелями страшных событий или сражались за Родину. Кто из знаменитостей оказался в эпицентре войны, как им удалось выжить?

Как Смоктуновский бежал из плена

Дочь народного артиста СССР Иннокентия Смоктуновского Мария рассказала, что отец находился в плену у немцев. По ее словам, артисту удалось спрятаться под мостом, когда военнопленных переправляли из одного лагеря в другой. Наследница актера добавила, что Смоктуновский сильно рисковал, но решился, потому что условия в плену были невыносимыми.

«Отец рассказывал, что в плену было невыносимо. И вот когда их вели из лагеря в лагерь, перегоняли через мост, он спросил у конвоира жестом, можно ли спуститься за водой, и тот тоже жестом ему показал, что можно. Отцу удалось скрыться и чудом сбежать», — рассказала Смоктуновская в беседе с NEWS.ru.

Фото: Vadim Nekrasov/Global Look Press Иннокентий Смоктуновский

Дочь артиста добавила, что отец оказался в плену у немцев во время боев под Киевом. По словам Смоктуновской, условия в лагере для пленных были страшные, поэтому, несмотря на риск быть расстрелянным на месте, актер решился на побег.

«Он добрел до деревни, его спасла украинская женщина, за укрытие военнопленного ей угрожал расстрел, но она выходила отца. В течение месяца он приходил в себя, потому что у него была дизентерия, он был ужасно ослаблен», — сказала Смоктуновская.

Как Фрейндлих выжила во время блокады Ленинграда

Когда началась блокада, будущая народная артистка СССР Алиса Фрейндлих была первоклассницей. Семья девочки выживала благодаря имевшимся запасам, а затем варила студень из столярного клея и ела его с горчицей.

«Самым роскошным блюдом для той первой зимы являлся студень из столярного клея, в который мы добавляли бабушкину горчицу», — рассказывала Фрейндлих в одном из интервью.

Актриса признавалась, что выжить ей удалось благодаря жестким правилам, установленным бабушкой Шарлоттой. В семье царила дисциплина: например, маленький кусочек хлеба делили и ели по часам, а вместо чая заваривали корицу и постоянно пили кипяток.

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press Алиса Фрейндлих

«Сейчас, конечно, рассказывать об этом довольно странно. Я говорю внукам — им этого не понять. Например, видеть не могу, если в тарелке что-то осталось. Я говорю внуку: „Положи себе столько, сколько сможешь съесть, лучше потом еще добавочку возьмешь“. Он сердится — бабушка вечно со своими причудами», — отмечала Фрейндлих.

Как Ливанов спасся от бомбы

В книге «Путь из детства» народный артист РСФСР Василий Ливанов рассказал, как, будучи ребенком, в годы ВОВ плыл на пароходе. Вместе с другими ребятами он стоял на верхней палубе и любовался небом, когда над судном пронеслись два немецких военных самолета.

«Они появились из ниоткуда. Сначала мы их увидели, а потом услышали гул моторов. Солнце стояло еще низко, и мы, задрав головы, смогли разглядеть на крыльях черные кресты. Фашисты! Мы оцепенели: ни движения, ни звука», — писал Ливанов.

Актер рассказал, что самолеты сбросили несколько бомб вокруг судна, после чего улетели. Однако присутствовавшие на пароходе сильно испугались.

Фото: A Round Table Company/Global Look Press Василий Ливанов

«Молодой пароходный матрос, крепкий парнишка лет пятнадцати, широко расставив руки, гнал нас, как гонят гусей, к палубной лесенке. Его испуг мгновенно передался нам, мы гурьбой бросились к лесенке и скатились по ступенькам. Последнее, что я видел, оказавшись у борта, был тот самый самолет, уже уходивший к горизонту», — поделился артист.

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