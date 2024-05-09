Прежде чем стать знаменитыми, некоторые российские звезды в свое время по достижении призывного возраста служили в армии. Кто из отечественных селебрити отдал долг родине, в каких войсках они служили?
Где служил Сергей Зверев
После окончания в Усть-Каменогорске ПТУ № 13 в начале 1980-х Зверева призвали в армию. Стилист признавался, что мог откосить от службы, поскольку «был звездой и идолом в своем городе», однако такая мысль «даже в голову не пришла».
«Мне, кстати, предлагали [откосить от армии]. Но как я могу не защищать свою Родину, если мой дед дошел до Рейхстага, дед Андрей. Мой дед Тимофей погиб в первые годы войны. Мой дядя Иннокентий, его контузило, но он дошел до Рейхстага», — рассказывал Зверев в интервью проекту «Слива».
Стилист проходил службу в рядах Вооруженных сил СССР (ПВО) в Польше. Он был заместителем командира взвода, секретарем комсомольской организации и дослужился до звания старшего сержанта.
Какое звание у Якубовича
Бессменный ведущий программы «Поле Чудес» на Первом канале народный артист РФ Леонид Якубович участвовал в Афганской и чеченской войнах, а также в вооруженном конфликте в Косово. Долгое время он скрывал эту информацию от журналистов, поскольку не хотел «изображать из себя героя».
«Я офицер запаса военно-транспортной авиации. У меня нет боевых орденов, но есть знаки отличия за работу, которую я выполнял в горячих точках. Конечно, мне дороги два ордена, которые мне вручали в Кремле. Есть медали за 40 военных командировок в Чечню, Дагестан, Косово», — рассказывал в 2020 году Якубович.
В горячих точках он сопровождал артистов, которые давали концерты. Пока шли выступления, Якубович ездил по блокпостам, чтобы выполнить различные поручения. При этом телеведущий призвал не умалять заслуг артистов, награжденных медалями и орденами за концерты в зоне военных действий. По его мнению, такие звезды достойны своих наград, поскольку на войне всегда ценили работу агитбригад.
Служил ли Лепс в армии
Народный артист РФ Григорий Лепс проходил службу в Хабаровске на режимном объекте — заводе, выпускавшем военные автомобили. Когда будущему певцу пришла повестка, он учился в музыкальном училище.
«Ну пришла и пришла. Я как-то не переживал по этому поводу. Служил себе спокойно в Хабаровске, на военном заводе ракетные тягачи ремонтировал», — приводит слова Лепса издание «7 дней».
Во время службы будущий артист нашел единомышленников с музыкальными способностями, вместе с которыми организовал небольшой ансамбль. Практически каждый вечер Лепс и его друзья играли в Доме офицеров и со временем даже стали местными знаменитостями.
«Скажу честно, об армии у меня остались очень хорошие воспоминания: нормальные офицеры, хорошие пацаны, что со мной служили. С некоторыми из них я и сейчас встречаюсь, когда езжу на гастроли в другие города», — рассказывал Лепс.
Чем занимался Глушко до стриптиза
Бодибилдер Сергей Глушко после окончания школы пошел по стопам отца и поступил в Военный инженерный институт имени А. Ф. Можайского, который окончил с отличием, получив звание старшего лейтенанта. После выпуска будущий артист служил на космодроме Плесецк, где встретил первую жену Елену Переведенцеву. Однако после развала СССР военная карьера прервалась.
«На дворе 1995 год. СССР распался, а вместе со страной стала рушиться и армия. Зарплату толком не платили, лучшие умы, цвет офицерства в массовом порядке покидали Вооруженные силы, их место занимали весьма примитивные личности. Дают продпаек — и на том спасибо», — вспоминал Глушко в одном из интервью.
По словам бодибилдера, его уход со службы был связан не только с армейскими проблемами. В какой-то момент он поймал себя на мысли, что его жизнь расписана по дням и часам до самой пенсии, а так жить он не хотел.
«Желание изменить жизнь перевесило страх. Чем только я не занимался! Дошло до того, что устроился в строительную шарашку, работал рядом с алкоголиками. Мне было стыдно, что я, человек с высшим образованием, занимаюсь ерундой», — откровенничал артист.
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