Зверев, Якубович, Лепс, Глушко: составлен список звезд, служивших в армии

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Прежде чем стать знаменитыми, некоторые российские звезды в свое время по достижении призывного возраста служили в армии. Кто из отечественных селебрити отдал долг родине, в каких войсках они служили?

Где служил Сергей Зверев

После окончания в Усть-Каменогорске ПТУ № 13 в начале 1980-х Зверева призвали в армию. Стилист признавался, что мог откосить от службы, поскольку «был звездой и идолом в своем городе», однако такая мысль «даже в голову не пришла».

«Мне, кстати, предлагали [откосить от армии]. Но как я могу не защищать свою Родину, если мой дед дошел до Рейхстага, дед Андрей. Мой дед Тимофей погиб в первые годы войны. Мой дядя Иннокентий, его контузило, но он дошел до Рейхстага», — рассказывал Зверев в интервью проекту «Слива».

Стилист проходил службу в рядах Вооруженных сил СССР (ПВО) в Польше. Он был заместителем командира взвода, секретарем комсомольской организации и дослужился до звания старшего сержанта.

Какое звание у Якубовича

Бессменный ведущий программы «Поле Чудес» на Первом канале народный артист РФ Леонид Якубович участвовал в Афганской и чеченской войнах, а также в вооруженном конфликте в Косово. Долгое время он скрывал эту информацию от журналистов, поскольку не хотел «изображать из себя героя».

«Я офицер запаса военно-транспортной авиации. У меня нет боевых орденов, но есть знаки отличия за работу, которую я выполнял в горячих точках. Конечно, мне дороги два ордена, которые мне вручали в Кремле. Есть медали за 40 военных командировок в Чечню, Дагестан, Косово», — рассказывал в 2020 году Якубович.

В горячих точках он сопровождал артистов, которые давали концерты. Пока шли выступления, Якубович ездил по блокпостам, чтобы выполнить различные поручения. При этом телеведущий призвал не умалять заслуг артистов, награжденных медалями и орденами за концерты в зоне военных действий. По его мнению, такие звезды достойны своих наград, поскольку на войне всегда ценили работу агитбригад.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Леонид Якубович

Служил ли Лепс в армии

Народный артист РФ Григорий Лепс проходил службу в Хабаровске на режимном объекте — заводе, выпускавшем военные автомобили. Когда будущему певцу пришла повестка, он учился в музыкальном училище.

«Ну пришла и пришла. Я как-то не переживал по этому поводу. Служил себе спокойно в Хабаровске, на военном заводе ракетные тягачи ремонтировал», — приводит слова Лепса издание «7 дней».

Во время службы будущий артист нашел единомышленников с музыкальными способностями, вместе с которыми организовал небольшой ансамбль. Практически каждый вечер Лепс и его друзья играли в Доме офицеров и со временем даже стали местными знаменитостями.

«Скажу честно, об армии у меня остались очень хорошие воспоминания: нормальные офицеры, хорошие пацаны, что со мной служили. С некоторыми из них я и сейчас встречаюсь, когда езжу на гастроли в другие города», — рассказывал Лепс.

Чем занимался Глушко до стриптиза

Бодибилдер Сергей Глушко после окончания школы пошел по стопам отца и поступил в Военный инженерный институт имени А. Ф. Можайского, который окончил с отличием, получив звание старшего лейтенанта. После выпуска будущий артист служил на космодроме Плесецк, где встретил первую жену Елену Переведенцеву. Однако после развала СССР военная карьера прервалась.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Глушко (Тарзаан)

«На дворе 1995 год. СССР распался, а вместе со страной стала рушиться и армия. Зарплату толком не платили, лучшие умы, цвет офицерства в массовом порядке покидали Вооруженные силы, их место занимали весьма примитивные личности. Дают продпаек — и на том спасибо», — вспоминал Глушко в одном из интервью.

По словам бодибилдера, его уход со службы был связан не только с армейскими проблемами. В какой-то момент он поймал себя на мысли, что его жизнь расписана по дням и часам до самой пенсии, а так жить он не хотел.

«Желание изменить жизнь перевесило страх. Чем только я не занимался! Дошло до того, что устроился в строительную шарашку, работал рядом с алкоголиками. Мне было стыдно, что я, человек с высшим образованием, занимаюсь ерундой», — откровенничал артист.

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