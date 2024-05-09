Миронов, Галкин, Фоменко: список знаменитых «военных» российского кино

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Евгений Миронов, Владислав Галкин и Николай Фоменко больше всего запомнились зрителям своими ролями в фильмах о Великой Отечественной войне. В каких картинах они сыграли, служили ли эти артисты в армии?

В каких военных фильмах играл Галкин

Прежде чем стать заслуженным артистом РФ, Галкин не успел пройти срочную службу. В 2007 году он рассказал, что не служил в армии, однако прыгал с парашютом.

«С парашютом прыгать научился. Первый прыжок совершил лет десять назад. Было интересно — а как это? Страха, который бывает у многих, у меня не было, скорее было любопытство. С тех пор я прыгал с парашютом раз двадцать, в том числе и на съемках. Но ощущения от полета до сих пор захватывающие», — рассказывал Галкин.

Зрители полюбили артиста за роль капитана Калтыгина в сериале «Диверсант» и «Диверсант. Конец войны». Однако это не единственная работа Галкина, в которой он перевоплощался в военного. Высоких зрительских оценок также удостоилась лента «В августе 44-го». В ней Галкин сыграл Евгения Таманцева, оперативника Смерша.

Также Галкин исполнял роль старшего лейтенанта Урманова в сериале «Спецназ», где он сыграл вместе с Александром Балуевым, Алексеем Кравченко и Игорем Лифановым.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press Владислав Галкин

Нравится ли Евгению Миронову играть военных

Евгений Миронов, сыгравший в нескольких фильмах военных, так же как и Галкин, не служил в армии. Однако это не помешало ему принять участие в съемках более 10 картин о службе в армии и силовых структурах.

Первой «военной» работой Миронова стал фильм «Перед рассветом» советского режиссера Ярополка Лапшина. Там актер предстал в образе младшего лейтенанта НКВД. Второй раз военную форму артисту пришлось надеть во время съемок ленты «Делай — раз!», где он сыграл своенравного рядового Алексея Гаврилова.

Миронов также носил погоны лейтенанта в драме «Анкор, ещё анкор!», а затем и в ленте «Утомленные солнцем». «Офицерская» роль досталась актеру и в «Доме дураков» Андрея Кончаловского.

Так, в ленте «В августе 44-го» он сыграл руководителя группы оперативников Смерша. Высоких зрительских оценок Миронов удостоился, сыграв в сериале «Апостол» близнецов Петра и Павла Истоминых. Правда, эту картину активно критиковал Геннадий Сидоров, поскольку, по его замыслу, лента должна была стать историей «о человеке, чью жизнь бессмысленно давят и калечат бесчувственные жернова тупой власти».

«Мне стыдно ставить под этим свою фамилию! Хорошими получились только те сцены, которые монтировал я. Все остальное — детский лепет на лужайке. Я очень хохотал. Юрий Мороз имеет великий талант испортить классный материал. Двенадцатая серия и вовсе перечеркивает весь сериал, ведь её делали с помощью Жени Миронова — „великого“ будущего режиссёра и сценариста», — говорил Сидоров.

В последний раз Миронов надевал военную форму во время съемок фильма «Нюрнберг». Актер сыграл главу штаба разведчиков на Нюрнбергском процессе полковника Мигачева.

«Я добавил личную краску: при всей брутальности и недоверчивости у моего персонажа на столе стоит фотография его с женой с детьми. Мне было важно показать, что герой, занимаясь, казалось бы, рутинной работой в то время, как идут боевые действия, на самом деле тоже принес большую жертву — свою семью, которая погибла. И когда он убеждает главного героя Волгина принять участие в опасной операции, на первый план выходит мысль: Нюрнбергский процесс нужен не ради жертв, а ради будущих поколений, чтобы нам не пришлось потом доказывать, что это не мы напали… В фильме делается на этом акцент, потому что многие вдруг начали забывать, какой ценой советским людям далась эта победа», — делился Миронов в одном из интервью.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Служил ли в армии Николай Фоменко

Заслуженный артист РФ в отличие от коллег прошел службу в армии. В советских вооруженных силах Фоменко запел и стал вокалистом Ансамбля песни и пляски Ленинградского военного округа. Тогда же он записал свою первую пластинку «Песни Соловьева-Седого».

«Например, „Арина-балерина“ (там, где на завтрак кофе и малина, камин и аромат жасмина) была написана в армии, где-то на границе Норвегии, где я околевал от холода в сломанном автобусе при температуре минус 25», — вспоминал артист в одном из интервью.

На счету Фоменко более 80 работ. Одной из самых запоминающихся картин стал сериал «Апостол». В нем актер сыграл капитана государственной безопасности, впоследствии комиссара государственной безопасности Алексея Хромова. Ради этой роли артист даже поправился.

«Я специально поправлялся! Мне хотелось играть человека фактурного. Его масса должна была быть видна», — говорил в интервью rg.ru Фоменко.

Читайте также:

Зверев, Якубович, Лепс, Глушко: составлен список звезд, служивших в армии

Смоктуновский, Никулин. Какие актеры воевали в ВОВ: ранения и воспоминания

Бегство из плена, клей на обед, бомбежки: истории артистов, переживших ВОВ