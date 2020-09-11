Витринный большевизм «Оскара»

Новые правила, вводимые с 2024 года для картин, претендующих на главный приз кинопремии Оскар «Лучший фильм», ожидаемо привели к бурлению в определённых кругах. Причём, позитивную дискриминацию, предусматривающую наличие среди актёров и съёмочного персонала представителей цветных, инклюзивных и ЛГБТ-сообществ, восприняла в штыки не только консервативная публика, но и те, кого принято называть сторонниками гашековской «Партии умеренного прогресса в рамках закона».

От коллективного Никиты Михалкова другого и не ждали — эта публика ещё завалит ленты новостей трескучими комментариями про «фашизм», «цензуру» и наступление на «традиционные ценности» (как будто последние не являются непреложной идейной подоплёкой подлинных, без кавычек, фашизма, цензуры и прочих зажимов). Но в один ряд с ними встал, например, и режиссёр Андрей Звягинцев, чьи работы особенно трепетно воспринимает «неполживая» либеральная общественность. И объясняет он собственную позицию вполне в духе своей среды — дескать чистое творчество («искусство ради искусства», как сказал бы будетлянин Осип Брик) пытаются сломать через новый худсовет («каталог толерантности»).

Коллективная «нелюбовь» к антидискриминационным мерам для отечественного мейнстрима является родимым пятном, скрепляющим его в мизантропии, в чёрную дыру которой улетают и сторонники архаичных политических надстроек с царями и плетьми, и светлоликие ревнители прекрасной России будущего. Все они ближе к условным Куклусклану, Трампу и Лукашенко, чем к свободе и демократии, которыми привыкли прикрываться, когда какие-то «Швондеры» вторгаются в их зону комфорта.

Hans Blossey/imageBROKER.com/Global Look Press

Мировое кинопроизводство (а его центром в силу экономических причин являются США), несмотря на «левацкие» демарши Голливуда, о которых много пишет исследователь Михаил Трофименков, служит интересам истеблишмента — собирательного белого успешного гетеросексуального мужчины консервативных взглядов. Супергероя. Ястреба. Вояки. Хозяина. (Если бы не результаты гражданской войны между Севером и Югом, то можно было бы сказать и про рабовладельца.) Все «девиации» — негры, рабочие, безработные, бездомные, геи, мигранты, мусульмане и прочие «другие» — играют далеко второстепенную роль, либо выполняя привычную для «традиционной» морали функцию стигматизированных персон, либо попадая на экраны в качестве сугубо фестивальной артхаусной контрабанды. (Иногда, правда, «контрабанда» срывает банк массового зрительского интереса, но тем хуже для нынешнего кинопроизводства и его бенефициаров.)

Для обласканного критиками художника оскаровский «худсовет» — это конечно нечто ужасное, подобное его представлениям о большевизме. Недаром же позитивная дискриминация осуществлялась в первые годы после Октябрьской революции. Тогда Советская власть строила в окраинах бывшей империи национальные школы и развивала языки, а также выдвигала кадры на руководящие посты из числа доселе угнетённых и забитых царизмом «туземных» народов — занимавших ту же нишу, что сегодня негры, геи и большинство женщин. Для последних нововведения американской Киноакадемии — это прогрессивная, но половинчатая уступка, интеллигентская дань массовым бунтам против повседневного расизма, унижений и домогательств, это своего рода уступка истеблишмента social justice warrior или SJW, как в правых кругах США брезгливо именуют противников дискриминации.

В какой-то степени, мы наблюдаем витринный, ситуативный большевизм, перекрашивающий в новые краски мизерную часть жизненного пространства многоцветного и состоящего из различных «меньшинств» большинства.

Как пишет Esquire, в 2015 году, когда Киноакадемия США присудила все актёрские номинации белым артистам, после чего началась массовая кампания #OscarsSoWhite, режиссёрами 92% кассовых и успешных фильмов были мужчины, а в 73,7% случаев главные роли там исполняли белые актёры. В 2020-м на оскаровскую статуэтку претендовала только одна темнокожая актриса (Синтия Эриво), а в категории «Лучший режиссёр» не было ни одной женщины.

И это при том, что номинация Оскар этого года была воспринята как своего рода триумф SJW. Российский медиа-проект «Синемарксизм» в феврале обращал внимание, что некоторые призы взяли киноработы с очень специфическим подтекстом. Так, получивший несколько наград (в том числе главную) фильм «Паразиты», снятый членом Рабочей Партии Кореи Пон Чжун Хо, посвящён классовым отношениям и иррациональности капитализма. Другими вызовами истеблишменту стали ленты «Джокер» (лучшая музыка и лучшая мужская роль) и «Американская фабрика» (лучший документальный фильм) режиссёра Джулии Ричерт, которая на церемонии вручения наград говорила о несправедливом положении рабочих и необходимости изменений.

Кино (как и искусство в целом) — это амальгама, в определённые исторические периоды сигнализирующая о глубинных социальных сдвигах. И введение Киноакадемией США многим не понравившихся квот свидетельствует, что крот истории продолжает рыть не только на соседнем континенте.