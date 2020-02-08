Не первый год приходится разделять «Оскар» на художественную идею с 90-летней историей и телетрансляцию как одно из главных светских событий года. На сей раз, судя по номинантам, даже широкая публика будет больше «болеть за своих», нежели разглядывать наряды кинозвёзд. Между собой поспорили сразу несколько свежих тенденций шоу-бизнеса. Как пройдёт главная кинопремия Голливуда — в материале NEWS.ru.

Во-первых, в числе претендентов уже навеки поселились продукты Netflix — чисто цифровой платформы ХХI века и главной угрозы кинопрокату. Фильмы, притом, отнюдь не экспериментальные: «Ирландец», «Два папы», «Брачная история» вполне...