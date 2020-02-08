Вручение наград премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2019 год начнётся 9 февраля в голливудском театре Dolby в Лос-Анджелесе (10 февраля в 4:00 мск). Ранее Академия кинематографических искусств и наук (AMPAS) определила 24 номинанта, в том числе девять картин. Претендентами на лучший фильм — 2019 стали «Джокер» Тодда Филлипса, «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Однажды в... Голливуде» Квентина Тарантино, «Паразиты» Пон Чжун Хо, «Кролик Джоджо» Тайки Вайтити, «Маленькие женщины» Греты Гервиг, «Брачная история» Ноа Баумбаха, «1917» Сэма Мендеса и «Ford против Ferrari» Джеймса Мэнголда. Как писал NEWS.ru, битва номинантов обещает быть непростой, поскольку проще назвать парочку аутсайдеров, нежели одного явного лидера.
Здесь ведётся текстовая онлайн-трансляция с церемонии награждения победителей.
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