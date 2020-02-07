Не первый год приходится разделять «Оскар» на художественную идею с 90-летней историей и телетрансляцию как одно из главных светских событий года. На сей раз, судя по номинантам, даже широкая публика будет больше «болеть за своих», нежели разглядывать наряды кинозвёзд. Между собой поспорили сразу несколько свежих тенденций шоу-бизнеса. Как пройдёт главная кинопремия Голливуда — в материале NEWS.ru.

Во-первых, в числе претендентов уже навеки поселились продукты Netflix — чисто цифровой платформы ХХI века и главной угрозы кинопрокату. Фильмы, притом, отнюдь не экспериментальные: «Ирландец», «Два папы», «Брачная история» вполне пригодны для любого экрана и большинства любителей попкорна. Во-вторых, претенденты наносят двойной удар — корейские «Паразиты» номинированы, помимо прочего, в категориях «Лучший иностранный фильм» и «Лучший фильм года», а Скарлетт Йоханссон — за лучшую главную роль и лучшую роль второго плана. Даётся шанс проскочить не там, так здесь. В-третьих, год был настолько результативным, что проще назвать парочку аутсайдеров, нежели одного явного победителя. Да и среди них болельщики никак не выберут несколько фаворитов.

Хипстеры разрываются между «Джокером», «Брачной историей», «Фордом против Феррари». Закомплексованный маньяк, парочка инфантильных богемных родителей дурно воспитанного ребёнка, красивые гоночные машины для Кристиана Бейла и Мэтта Дэймона — выбор не для слабонервных. Пенсионерам не удаётся поделить статуэтки между «1917», «Ирландцем», «Однажды в... Голливуде», поскольку каждая картина с точки зрения кинематографа может быть названа шедевром и в связи с этим имеет много врагов и завистников. Антимифология войны, антимифология мафии и квазимифология убийства Шерон Тэйт заставляют задуматься о разном, но было бы небесполезно поощрить каждое такое размышление.

Кадр из фильма «Однажды в... Голливуде» Sony Pictures Entertainment/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Отпетые киноманы не в состоянии предпочесть «Паразитов» «Кролику Джоджо» и наоборот. Две эти социальные сатиры воскрешают в памяти классику («Виридиану», «Великого диктатора») и живо реагируют на неё из сегодняшнего дня. Наконец, явный аутсайдер «Маленькие женщины» только кажется таковым. Хрестоматийную книжку Л.М. Олкотт каждая американская девочка, даже ставшая киноакадемиком, знает примерно так же, как наша — письмо Татьяны к Онегину, выученное в школе из-под палки, чтобы потом всю жизнь этим гордиться.

В общем, в случае с фильмом года главное — чтобы не получилось так, как однажды на конклаве в Ватикане: кардиналы не смогли договориться, выбрали самого старого и больного в надежде, что скоро похоронят, а он назло им много лет прочно сидел на престоле. Вероятнее всего, академики догадаются по-разному раздать «Оскары» за фильм, за режиссуру, за сценарий, хотя уже надоело, что Тарантино всегда дают за сценарии, а Скорсезе вообще не любят, потому что он самый умный (награда за «Отступников» была эдаким юбилейным сюрпризом).

Более-менее гарантированным можно считать лишь операторский приз Роджеру Дикинсу. Даже те, кто не воспринимает «1917» как сильное человеческое высказывание, признают его зрительное воздействие, причём даже не за подражание «съёмке одним кадром», а за психологию взгляда. Притом технические номинации в этом году тоже, в принципе, интересны: в монтаже, звуке, спецэффектах, костюмах и гриме Голливуд продвигается семимильными шагами (Тельма Скунмейкер, Кадзу Хиро — это уже бренды).

А вот с актёрскими призами, к сожалению, вступит в силу политкорректность по расовому признаку. Несмотря на прекрасные роли других, тут, наконец, номинирована одна афроангличанка, и этим надо воспользоваться. Темнокожая Синтия Эриво — хорошая артистка, но ведь Рене Зеллвегер сыграла утомлённую Джуди Гарлэнд так, что и фильма нет, а есть только Рене Зеллвегер. И будет весьма обидно, если она проиграет.

Кадр из фильма «Джуди» Twentieth Century Fox/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Актёров мужского пола академики не совсем очевидно разделили на главные и неглавные роли, «чтобы не сталкивать». Де Ниро за «Ирландца» даже номинации не получил, но по-честному, стоило бы дать приз всему трио оттуда: ему, Джо Пеши и Аль Пачино. Или, наоборот, тарантиновскому дуэту Питт — Ди Каприо. Или не менее блестящему дуэту Джонатан Прайс — Энтони Хопкинс. Вообще можно и Бандерасу — только Хэнксу на сей раз не стоит, хотя именно его «Прекрасный день по соседству» скоро выйдет у нас (очень слащавая и сомнительная моральная инвектива).

Но год на год не приходится, а число призов не меняется. Иногда это несправедливо: нужно больше, пока никто не умер.

Плюс цифровых платформ — дома можно успеть посмотреть практически всех участников оскаровской гонки: и те работы, что не куплены, и те, что заведомо не получат у нас прокатных удостоверений (как это случилось со «Смертью Сталина» — победителем прошлогоднего европейского «Феликса»). В текущем сезоне к таковым относится «Кролик Джоджо», где разгуливает живая копия Адольфа Гитлера. А если церемония в воскресную ночь пройдёт всё же невысокохудожественно, можно, как обычно, утешиться светской хроникой. Майкл Дуглас будет получать соболезнования по поводу смерти своего великого отца. Наверняка его помянут, и это правильно.