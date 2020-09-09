Звягинцев раскритиковал новые правила «Оскара»

https://static.news.ru/photo/9e0961aa-f29f-11ea-b033-fa163e074e61_660.jpg Андрей Звягинцев Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Российский режиссёр Андрей Звягинцев заявил, что новые требования к фильмам, введённые Американской академией киноискусств, противоречат принципам искусства. Правила начнут действовать для фильмов выпуска 2024 года.

Звягинцев отметил в беседе с «Фонтанкой», что в своей работе никогда не пытался соответствовать каким-либо критериям и позволял себе абсолютную свободу самовыражения.

Твой фильм должен являть собой образец искусства, а не каталог толерантности. Настоящие авторы согласятся со мной, потому что знают — фильмы снимаются не для премий, а для истины, — сказал кинематографист.

Звягинцев дважды становился номинантом премии «Оскар» и лентами «Нелюбовь» и «Левиафан». В 2015 году ему поступило предложение стать членом Академии.

Ранее на сайте академии появился список новых требований, которые следует соблюсти, что претендовать на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм».

Установлены четыре критерия, из которых минимум два должны быть выполнены, чтобы проект мог претендовать на награду. Минимум один из актёров, играющих роль первого или второго плана, должен быть представителем расовых или этнических меньшинств. В противном случае, по меньшей мере 30% всей остальной труппы должны быть женщинами, представителями расовых, этнических, сексуальных меньшинств или людьми с ограниченными возможностями, писал NEWS.ru.