В фильме идёт повествование об отношениях американских и китайских рабочих на фабрике. Фильм сняла компания Барака и Мишель Обамы Higher Ground, основанная весной 2018 года.

Congrats to Julia and Steven, the filmmakers behind American Factory, for telling such a complex, moving story about the very human consequences of wrenching economic change. Glad to see two talented and downright good people take home the Oscar for Higher Ground’s first release. https://t.co/W4AZ68iWoY