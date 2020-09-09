Новые требования ввели для претендентов на премию «Оскар»

https://static.news.ru/photo/91b1e072-f258-11ea-8796-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Rui/Xinhua/Global Look Press

Американская академия киноискусств заявила о новых стандартах для создателей картин, которые хотят претендовать на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Они начнут действовать для фильмов выпуска 2024 года.

Об этом сообщается на сайте академии. Отмечается, что новые правила должны помочь в борьбе с различными притеснениями.

Установлены четыре критерия, из которых минимум два должны быть выполнены, чтобы фильм мог претендовать на награду. Так, минимум один из актёров, играющих роль первого или второго плана, должен быть представителем расовых или этнических меньшинств. В противном случае, по меньшей мере 30% всей остальной труппы должны быть женщинами, представителями расовых, этнических, сексуальных меньшинств или людьми с ограниченными возможностями.

Требования касаются творческого и технического персонала картины, маркетологов, специалистов по связям с общественностью и кинопрокатчиков. Обязательным для создателей фильмов стало привлечение к работе стажёров и практикантов из вышеперечисленных групп.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американский актёр Брэдли Купер заявил о бессмысленности кинопремий. При этом он отметил, что проявляет интерес к этому явлению. Купер признался в Interview Magazine, что премии — это настоящее испытание и в них нет «ни грамма творчества». Если тебя номинируют, то тебе приходится уделять этому много времени, в результате появляются эгоизм, тщеславие, неуверенность в себе, пояснил артист.