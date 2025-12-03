Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 11:46

Умерла бывшая жена Ефремова: самые яркие кадры из жизни Ксении Качалиной

Умерла бывшая жена Ефремова актриса Ксения Качалина

Актеры Михаил Ефремов и Ксения Качалина Актеры Михаил Ефремов и Ксения Качалина Фото: Persona Stars/legion-media.ru
В Москве на 55-м году жизни скончалась актриса Ксения Качалина, четвертая жена Михаила Ефремова. Их знакомство произошло на съемках фильма «Романовы: Венценосная семья» в конце 1990-х, после расставания Ефремова с третьей женой, актрисой Евгенией Добровольской.

Рабочие отношения быстро переросли в роман, и пара вступила в брак. В ноябре 2000 года у них родилась дочь Анна-Мария, но даже это не спасло союз — через два года супруги разошлись. По словам матери Качалиной, именно в браке с Ефремовым Ксения, ранее не употреблявшая алкоголь, начала выпивать, что впоследствии привело к трагическим последствиям.

Карьера Качалиной в 1990-е годы развивалась стремительно. Выпускница ВГИКа снималась у таких режиссеров, как Сергей Соловьев и Владимир Бортко, а в 1993 году получила приз за лучшую женскую роль на кинофестивале в Италии. Однако после развода с Ефремовым и последовавшей личной драмы — потери ребенка от следующего брака — актриса стала все чаще обращаться к алкоголю, что фактически разрушило ее профессиональную жизнь. Ее последняя роль в кино датируется 2007 годом.

После развода Качалина получила квартиру в центре Москвы, однако ее жизнь постепенно приходила в упадок. По свидетельствам дочери, актриса вела затворнический и асоциальный образ жизни, живя на алименты от Ефремова, которые прекратились после его осуждения за смертельное ДТП. В последние годы актриса практически не выходила из дома, ее жилье, по словам редких гостей, было захламлено, а сама она существовала в полной изоляции, если не считать нескольких кошек.

Актриса Ксения Качалина, 1995 год
Актриса Ксения Качалина, 1995 год
Фото: Persona Stars/legion-media.ru
Актриса Ксения Качалина, 1996 год
Актриса Ксения Качалина, 1996 год
Фото: Photographers/legion-media.ru
Актриса Ксения Качалина в молодости
Актриса Ксения Качалина в молодости
Фото: Persona Stars/legion-media.ru
Актриса Ксения Качалина в молодости
Актриса Ксения Качалина в молодости
Фото: Persona Stars/legion-media.ru
Актеры Михаил Ефремов и Ксения Качалина
Актеры Михаил Ефремов и Ксения Качалина
Фото: Persona Stars/legion-media.ru
Актеры Михаил Ефремов и Ксения Качалина, 2001 год
Актеры Михаил Ефремов и Ксения Качалина, 2001 год
Фото: Usoev Gennady/legion-media.ru
Актриса Ксения Качалина с дочерью Анной-Марией, 2004 год
Актриса Ксения Качалина с дочерью Анной-Марией, 2004 год
Фото: Persona Stars/legion-media.ru
Актриса Ксения Качалина, 2005 год
Актриса Ксения Качалина, 2005 год
Фото: Антонов Анатолий/PhotoXPress.ru/legion-media.ru
Актриса Ксения Качалина (вторая слева), режиссеры Рената Литвинова (слева) и Валерий Рубинчик (справа) и главный редактор журнала «Кинопроцесс» Вячеслав Шмыров на встрече со зрителями, 2008 год
Актриса Ксения Качалина (вторая слева), режиссеры Рената Литвинова (слева) и Валерий Рубинчик (справа) и главный редактор журнала «Кинопроцесс» Вячеслав Шмыров на встрече со зрителями, 2008 год
Фото: Наталья Логинова/PhotoXPress.ru/legion-media.ru
Актриса Ксения Качалина, 2020 год
Актриса Ксения Качалина, 2020 год
Фото: Persona Stars/legion-media.ru
Актриса Ксения Качалина, 2022 год
Актриса Ксения Качалина, 2022 год
Фото: Persona Stars/legion-media.ru
