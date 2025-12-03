Умерла бывшая жена Ефремова: самые яркие кадры из жизни Ксении Качалиной

В Москве на 55-м году жизни скончалась актриса Ксения Качалина, четвертая жена Михаила Ефремова. Их знакомство произошло на съемках фильма «Романовы: Венценосная семья» в конце 1990-х, после расставания Ефремова с третьей женой, актрисой Евгенией Добровольской.

Рабочие отношения быстро переросли в роман, и пара вступила в брак. В ноябре 2000 года у них родилась дочь Анна-Мария, но даже это не спасло союз — через два года супруги разошлись. По словам матери Качалиной, именно в браке с Ефремовым Ксения, ранее не употреблявшая алкоголь, начала выпивать, что впоследствии привело к трагическим последствиям.

Карьера Качалиной в 1990-е годы развивалась стремительно. Выпускница ВГИКа снималась у таких режиссеров, как Сергей Соловьев и Владимир Бортко, а в 1993 году получила приз за лучшую женскую роль на кинофестивале в Италии. Однако после развода с Ефремовым и последовавшей личной драмы — потери ребенка от следующего брака — актриса стала все чаще обращаться к алкоголю, что фактически разрушило ее профессиональную жизнь. Ее последняя роль в кино датируется 2007 годом.

После развода Качалина получила квартиру в центре Москвы, однако ее жизнь постепенно приходила в упадок. По свидетельствам дочери, актриса вела затворнический и асоциальный образ жизни, живя на алименты от Ефремова, которые прекратились после его осуждения за смертельное ДТП. В последние годы актриса практически не выходила из дома, ее жилье, по словам редких гостей, было захламлено, а сама она существовала в полной изоляции, если не считать нескольких кошек.

