Умер скульптор Роман Шустров

https://static.news.ru/photo/084eea2c-961f-11ea-b94d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

В Северной столице скончался автор скульптуры «Петербургский ангел» Роман Шустров. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Борис Вишневский.

Скульптор умер в Мариинской больнице от двусторонней пневмонии.

Печальная весть. Позвонил главный врач Мариинской больницы и сказал, что скончался Роман Шустров. Медики сделали всё, что могли, но увы... Светлая память создателю «Петербургского ангела», — написал он на своей странице в Facebook.

Шустрова доставили в стационар 5 мая. Его состояние врачи оценивали как тяжёлое, так как у скульптора держалась высокая температура, которую не удавалось сбить лекарствами. В последнюю неделю Шустров находился в реанимации и был подключён к аппарату ИВЛ.

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