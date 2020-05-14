Умер скульптор Роман Шустров

В Северной столице скончался автор скульптуры «Петербургский ангел» Роман Шустров. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Борис Вишневский.
Скульптор умер в Мариинской больнице от двусторонней пневмонии.
Печальная весть. Позвонил главный врач Мариинской больницы и сказал, что скончался Роман Шустров. Медики сделали всё, что могли, но увы... Светлая память создателю «Петербургского ангела», — написал он на своей странице в Facebook.
Шустрова доставили в стационар 5 мая. Его состояние врачи оценивали как тяжёлое, так как у скульптора держалась высокая температура, которую не удавалось сбить лекарствами. В последнюю неделю Шустров находился в реанимации и был подключён к аппарату ИВЛ.
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