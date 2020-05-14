Квартиру мужа Мещеряковой ограбили за несколько дней до её смерти

Квартиру Владимира Коновалова, мужа актрисы Аллы Мещеряковой, ограбили незадолго до смерти артистки.
Как сообщил телеканал РЕН ТВ, это случилось в период с 9 по 11 мая, а в краже 30 тыс. рублей подозревают сиделку режиссёра документального кино.
Помимо этого, из квартиры пропали драгоценности, принадлежащие Мещеряковой. Сейчас полицейские ведут поиски подозреваемой.
Звезда фильмов «Сердце друга» и «А зори здесь тихие» скончалась в возрасте 77 лет. При этом причины и обстоятельства смерти актрисы неизвестны.
Ранее NEWS.ru сообщил о смерти Аллы Мещеряковой.
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