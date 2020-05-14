Квартиру мужа Мещеряковой ограбили за несколько дней до её смерти

https://static.news.ru/photo/91a0068e-95ee-11ea-b10a-fa163e074e61_660.jpg Алла Мещерякова. Кадр из фильма «А зори здесь тихие» Фото: Киностудия им. М. Горького

Квартиру Владимира Коновалова, мужа актрисы Аллы Мещеряковой, ограбили незадолго до смерти артистки.

Как сообщил телеканал РЕН ТВ, это случилось в период с 9 по 11 мая, а в краже 30 тыс. рублей подозревают сиделку режиссёра документального кино.

Помимо этого, из квартиры пропали драгоценности, принадлежащие Мещеряковой. Сейчас полицейские ведут поиски подозреваемой.

Звезда фильмов «Сердце друга» и «А зори здесь тихие» скончалась в возрасте 77 лет. При этом причины и обстоятельства смерти актрисы неизвестны.

Ранее NEWS.ru сообщил о смерти Аллы Мещеряковой.