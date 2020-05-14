Умерла актриса Алла Мещерякова

https://static.news.ru/photo/eab70b48-95ba-11ea-b542-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.kino-teatr.ru

Умерла российская актриса Алла Мещерякова. Ей было 77 лет.

О смерти артистки сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

Алла Дмитриевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности, — говорится в сообщении.

Мещерякова окончила Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова в 1965 году. Её дебют состоялся в картине «Страницы первой любви» Марка Орлова. Заслуженная артистка России снялась в множестве картин, среди которых «Сердце друга», «Вальс», «А зори здесь тихие», «Ксения, любимая жена Фёдора» и «На полустанке».

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