Умерла актриса Алла Мещерякова

Умерла российская актриса Алла Мещерякова. Ей было 77 лет.
О смерти артистки
Алла Дмитриевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности, — говорится в сообщении.
Мещерякова окончила Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова в 1965 году. Её дебют состоялся в картине «Страницы первой любви» Марка Орлова. Заслуженная артистка России снялась в множестве картин, среди которых «Сердце друга», «Вальс», «А зори здесь тихие», «Ксения, любимая жена Фёдора» и «На полустанке».
Как писал NEWS.ru, американская актриса Милла Йовович во время самоизоляции из-за коронавируса приняла участие в акции «Сказки на дому». Она опубликовала видео, на котором читает басню Корнея Чуковского «Муха-цокотуха».
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