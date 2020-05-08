Милла Йовович восхитила поклонников чтением «Мухи-Цокотухи» по-русски

https://static.news.ru/photo/8ed40000-91bf-11ea-8d72-fa163e074e61_660.jpg Мила Йовович Фото: Boesl/dpa/Global Look Press

Американская актриса Милла Йовович во время самоизоляции из-за коронавируса приняла участие в акции «Сказки на дому».

В рамках акции актриса прочитала басню Корнея Чуковского «Муха-Цокотуха», что привело в восторг её многочисленных поклонников.

Запись с чтением произведения была опубликована в Instagram на страничке проекта.

В комментариях поклонники выразили своё восхищение и попросили прочитать что-нибудь ещё.

Русские корни. Они вылезут даже через тысячу лет, — написал один из пользователей, напомнив про русско-сербское происхождение актрисы.

Как писал ранее NEWS.ru, футболист Дэвид Бекхэм и актёр Дэниел Рэдклифф примут участие в чтении книги «Гарри Поттер и философский камень» для онлайн-слушателей. Проект запустила автор произведения Джоан Роулинг.