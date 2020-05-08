Милла Йовович восхитила поклонников чтением «Мухи-Цокотухи» по-русски

Американская актриса Милла Йовович во время самоизоляции из-за коронавируса приняла участие в акции «Сказки на дому».
В рамках акции актриса прочитала басню Корнея Чуковского «Муха-Цокотуха», что привело в восторг её многочисленных поклонников.
Запись с чтением произведения была
В комментариях поклонники выразили своё восхищение и попросили прочитать что-нибудь ещё.
Русские корни. Они вылезут даже через тысячу лет, — написал один из пользователей, напомнив про русско-сербское происхождение актрисы.
Как писал ранее NEWS.ru, футболист Дэвид Бекхэм и актёр Дэниел Рэдклифф примут участие в чтении книги «Гарри Поттер и философский камень» для онлайн-слушателей. Проект запустила автор произведения Джоан Роулинг.
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