Зыкина, критика Пугачевой, скандал с дракой: как живет Галина Ненашева

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Галина Ненашева

Заслуженная артистка России Галина Ненашева в последнее время пропала из поля зрения поклонников и средств массовой информации. Чем она занимается сейчас, что говорила об Алле Пугачевой и Людмиле Зыкиной?

Чем известна Ненашева

Галина Ненашева (Семененко) родилась 18 февраля 1941 года в Челябинске. По национальности — украинка.

Несмотря на отличный слух, музыкального образования она не получила, так как у семьи не было возможностей для этого.

«У меня с детства было контральто, даже хотела петь в мужском хоре. Мой прадед по маминой линии был дьяконом, пел в одной из полтавских церквей, он обладал уникальнейшим басом — его сравнивали с шаляпинским. Я с первого класса занималась в художественной самодеятельности, у нас был замечательный Дом культуры. Вообще, послевоенное время было особое, люди думали о том, чтобы дети не бегали по улицам, а занимались каким-то делом. Вот я как запела — так и пою до сих пор», — рассказывала исполнительница.

Фото: И. Рыбаков/РИА Новости Галина Ненашева. 1977 год

В 1958 году Ненашева окончила среднюю школу в Чебаркуле Челябинской области. Потом перебралась в Челябинск и сразу была принята в хор Челябинского оперного театра.

В 1960 году певица поехала в Москву. Была принята в оркестр Лундстрема. Спустя время, из-за отсутствия московской прописки, Ненашевой пришлось вернуться. К тому времени у нее уже был девятимесячный сын.

Через год она опять поехала в Москву — поступать в студию эстрадного искусства. Сразу поступить не получилось по ряду причин, и тогда ей посоветовали перебраться поближе к Москве — в Тамбовскую филармонию, где она встретила и своего будущего мужа Владимира Ненашева.

В разное время исполнительница работала с оркестром Юрия Силантьева, с оркестром Государственного радио под управлением Бориса Карамышева, с оркестром Большого театра, оркестром кинематографии, выступала в концертах с Муслимом Магомаевым, Людмилой Зыкиной, Эдвардом Хилем и другими.

Что известно о личной жизни Ненашевой

Первым избранником Галины Ненашевой был танцор Владимир Колчанов. У пары родился сын Леонид, но официально отношения влюбленные так не узаконили, поскольку Колчанов завел роман на стороне.

«Просыпаюсь ночью, а его рядом нет. По следам на снегу его нашла у другой. Сказала, если такое повторится, то мы разойдемся. Потом это повторилось. Он забрал вещи и ушел от меня», — вспоминала Ненашева.

Фото: Сергей Микляев/ИТАР-ТАСС Галина Ненашева. 2002 год

Мужем артистки стал администратор Тамбовской филармонии Владимир Ненашев. В браке родилась дочь Алена. Вместе пара прожила 17 лет.

«Я виновата, что мы расстались. Я ему изменяла. Мне просто стало стыдно. Он был родным для меня человеком. Я себя считала бессовестной. Меня просто потянуло к интересному человеку. Так получилось. Так бывает. Я предала мужа. Я сделала аборт от любовника. Володя ничего не знал. После расставания с ним у меня уже не было защитника. Он был моим администратором. В Москве мне не разрешали работать. И меня вскоре не стало на телевидении», — признавалась певица в программе «Судьба человека».

Второй муж Ненашевой — музыкант Борис Богрычев.

«Он сначала хотел со мной поиграть, но потом влюбился. Он оказался хорошим мужем, внимательным. Мне говорили, что он со мной из-за моей известности, но я не верила. Не всегда это так. У нас были настоящие чувства, но я сделала от него аборт. Он потом чуть с ума не сошел. Он хорошо к детям всегда относился. Хороший был человек, но рано умер. Я просто в один момент не захотела с ним жить. Мы с ним разводиться за ручку шли. Он думал, что это все временно», — рассказывала артистка.

В какой-то момент Богрычев стал много пить и даже поднимал руку на супругу. В итоге пара развелась.

Почему Ненашева поругалась с Зыкиной

Пик популярности Галины Ненашевой пришелся на 1970-е годы. В тот период у нее произошел конфликт с певицей Людмилой Зыкиной.

Дело в том, что в одном из концертов принимали участие обе исполнительницы, и в их репертуарах были композиции с одинаковым названием. Зыкина попросила молодую артистку отказаться от исполнения своей «Травушки-муравушки», но Ненашева отказалась.

Фото: Н. Болотин/РИА Новости Эстрадная певица Галина Ненашева во время выступления. 1972 год

Впоследствии Ненашева и ее муж Владимир обвиняли Зыкину в том, что у нее стали отменять концерты, и она почти на 10 лет осталась без работы.

«Она идет и говорит: „Я тебе это припомню“. Никогда не думала, что она так скажет. Ничего ей не ответила. Через несколько лет в Колонном зале был концерт. Зыкина приболела и не выступала. Я спела песню „Течет Волга“. Потом был концерт в эфире телевидения, но меня вырезали: якобы там колонна мешала. Это Зыкина приложила руку. Через много лет мы встретились. Она взяла мои руки и сказала: „Прости меня, Галя“. Я поняла, о чем речь. Зыкина строила преграды, чтобы я не выступала в Москве», — утверждала Ненашева.

Однако, по данным СМИ, выступления артистки были отменены после того, как на очередных гастролях супруги, перебрав спиртного, устроили громкий скандал с дракой.

Что Ненашева говорила о Пугачевой

Галина Ненашева заявляла, что раньше уважала и любила народную артистку СССР Аллу Пугачеву, однако после ее отъезда из России разочаровалась в ней.

«Когда ее первый раз увидела — она мне очень понравилась. Потом мне не все стало нравиться в ее поведении, но дружбы как таковой у нас не было, она меня никуда не приглашала. В общем, я к ней с большой симпатией относилась, а сейчас, после того, что она говорила... я разочаровалась. Она не имела права себя так вести. Ты стала любимицей публики — дорожи этим! Не надо из себя что-то выделывать. Я этого не понимаю. Когда ты популярен, то должен быть более снисходителен. Ты служишь народу, он тебя принял, значит, служи до последнего», — комментировала певица.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press Галина Ненашева. 2020 год

Чем сейчас занимается Ненашева

Галина Ненашева периодически появляется на телевидении. Она неоднократно становилась гостьей программы журналиста Андрея Малахова «Привет, Андрей!».

О современной эстраде исполнительница высказывалась негативно.

«Я выросла на Урале, телевизора тогда у нас не было, и песни кумиров моей юности слушали по радио. И, тем не менее, каждого из них узнавали с первой же ноты. Это были индивидуальности. Да и потом все знали, что такую песню исполняет Эдуард Хиль, такую — Эдита Пьеха. Конечно, кто-то был более популярен, кто-то менее, но каждый имел своих поклонников и был узнаваем. Сейчас я, человек с музыкальным слухом, зачастую, если не вижу, кто поет, так и никогда не догадаюсь», — говорила Ненашева.

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