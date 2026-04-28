Путин раскрыл, что нужно сделать для повышения рождаемости в России Путин призвал увеличить число россиян на репродуктивной диспансеризации

Необходимо увеличивать охват граждан, проходящих репродуктивную диспансеризацию, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Минздрава Михаилом Мурашко в Федеральном центре медицины катастроф. По словам главы государства, чтобы родителей становилось больше, нужно наращивать число людей, оценивающих свое репродуктивное здоровье, причем это касается как женщин, так и мужчин, передает пресс-служба Кремля.

Чтобы родителей было все больше и больше, нужно, конечно, у вас здесь отмечено, увеличивать охват граждан, проходящих диспансеризацию с точки зрения оценки репродуктивного здоровья, — сказал Путин.

Мурашко в ответ отметил, что сейчас такая диспансеризация пользуется все большей популярностью. Он пояснил, что граждане стали активнее проходить обследования, и мужчины также начали активнее присоединяться к этому процессу, чему в ведомстве несказанно рады.

Ранее Путин отмечал, что вся российская система здравоохранения и работа скорой помощи подверглись серьезным испытаниям в период пандемии коронавируса. По словам главы государства, история скорой помощи в России началась еще в XIX веке, но официально соответствующий день стали отмечать недавно — в 2020 году, как раз в период пандемии.