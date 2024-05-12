Алла Пугачева: последние новости 12 мая, критика Гордона, хвала с Украины

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева получила похвалу от украинских знаменитостей, а финалист «Голоса» Георгий Русских рассказал о своем отношении к Примадонне. Какие известны последние новости о певице на сегодня?

Что рассказал Георгий Русских об Алле Пугачевой

Финалист «Голоса» Георгий Русских, фотографию которого с надписью «Браво!» опубликовала в личном блоге Алла Пугачева, признался The Voice, что никогда не был знаком с Примадонной, однако был рад ее вниманию к своей персоне.

«С Аллой Борисовной, естественно, я не был знаком. Когда я увидел ее пост, то закричал на весь дом. Насколько просто Алла Борисовна написала: „Браво!“. Но сколько это положительных эмоций вызвало во мне, не передать реально. Я просто закричал от радости, побежал показывать этот пост своим друзьям-музыкантам. Было классно», — поделился исполнитель.

Почему Дмитрий Гордон изменил свое мнение о Пугачевой

Украинский журналист Дмитрий Гордон (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) разместил в соцсетях отрывок нового ролика, в котором выразил свое отношение к Примадонне. На опубликованных кадрах он говорит, что до недавнего времени хорошо относился к Алле Борисовне, а сейчас — негативно.

На эти слова отреагировал супруг Пугачевой, комик Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Он оставил комментарий к публикации, в котором заявил, что заинтригован сказанным, и попросил раскрыть подробности мнения Гордона, потому что ему «это очень интересно».

Оказалось, что эти слова Гордон специально вырвал из контекста, чтобы привлечь внимание к своему интервью. Перед тем как выразить свое истинное отношение к певице, журналист пошутил, что причиной резкого изменения отношения к Алле Пугачевой стали «измены Филиппу Киркорову». А в конце с улыбкой добавил, что на самом деле «любит ее и она об этом знает».

Фото: Ирина Яковлева/ТАСС Дмитрий Гордон

Что сказал об Алле Пугачевой украинский продюсер

Украинский продюсер Сергей Перман в интервью Гордону признался в симпатии к Алле Пугачевой за то, что она за всю свою жизнь «не спела ни одной патриотической песни».

Перман заметил, что исполнительница не всегда совершала красивые поступки и в ее биографии были скандальные эпизоды, однако, по его мнению, это предполагает статус «певицы номер один большой страны».

Украинский продюсер указал, что за всю жизнь Пугачева «не спела ни одной патриотической песни» и «не легла ни под одну власть». Это вызвало у него чувство уважения и восхищения, поэтому он готов защищать артистку. Также Перман заявил, что обговаривал с Максимом Галкиным его переезд с семьей из России в Израиль.

«Люди имели все. Боги! Они просто все оставили, все в топку. Вот все просто. Ради принципов. Когда Максим мне сказал... Он звонил. Говорит: „Как бы я в глаза детям своим смотрел, если бы поступил иначе? Как это возможно?“ Понимаешь, какой человек? А он как декабристка. Будучи кем? Мне даже сравнить не с кем масштаб его личности. Очень им за это спасибо», — сказал Перман.

В чем особенность номера Пугачевой на Евровидении

Музыкальный критик Евгений Бабичев считает, что одними из самых запоминающихся номеров России на Евровидении стали выступления Димы Билана в 2006 и 2008 годах и Сергея Лазарева в 2016 и 2019 годах. Говоря о «стареньких» номерах, он вспомнил выступление Аллы Пугачевой в 1997 году.

«Из старенького — Алла Пугачева филигранно выступила с „Примадонной“ в 1997-м, одно из самых ярких выступлений лично для меня. Мощный бэк-вокал. Использование, в конце эта фишка, использование микрофона вместо бокала, который она выпивает, — ой-ой-ой», — заявил NEWS.ru Бабичев.

Читайте также:

Смерть дочери, насилие в семье, живопись: куда пропал актер Олег Стриженов

«Нужно остановить боевые действия на Украине»: как живет Агриппина Стеклова

Бездетность, брак с Хаматовым, Ефремов: где сейчас актриса Дарья Белоусова