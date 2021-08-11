Таксист избил девушку-блогера из-за просьбы послушать Моргенштерна

Водитель такси бизнес-класса избил девушку-блогера, когда та попросила его включить песню Моргенштерна, которую мужчина не захотел слушать. Видео с места происшествия она выложила в Instagram.

Как с тобой вообще разговаривать, если ты пишешь и слушаешь такое дерьмо. Веди себя прилично, я ещё раз тебе говорю. Слышь, кобыла, ты будешь меня ещё жизни учить, как себя вести, — негодовал таксист.

Девушка заверяла водителя в том, что она заплатила за повышенный класс обслуживания в частности для того, чтобы ехать под свою музыку. Однако таксист оставался глух к просьбам пассажирки и настаивал на том, что «это плохая музыка» и что «на такой громкости он её слушать не обязан». После он и вовсе сорвался на крик и начал разговаривать с девушкой, используя нецензурную брань. На просьбу остановить машину мужчина резко затормозил и буквально вытолкал пассажирку на улицу. По заверениям блогера, ей повредили глаз, губу и зуб. На прощание водитель пообещал «закопать» девушку, если увидит её ещё раз.

Ранее на Урале сиделка избила свою 95-летнюю клиентку: у пенсионерки — ветерана труда были обнаружены ушибы и гематомы.