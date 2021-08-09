В Екатеринбурге сиделка избила 95-летнюю пенсионерку

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Полиция проводит проверку по заявлению об избиении сиделкой 95-летней пенсионерки на Урале. Об этом завили в прокуратуре Кировского района Екатеринбурга.

По предварительной информации, в начале августа 2021 года одна из сиделок нанесла телесные повреждения пожилой женщине — ветерану труда. У пенсионерки зафиксированы многочисленный ушибы, гематомы, — говорится в сообщении , опубликованном на сайте надзорного ведомства.

Отмечается, что полиция проводит по заявлению родственников доследственную проверку на наличие признаков состава преступления. Прокуратура контролирует этот процесс.

Ранее в Амурской области был задержан подозреваемый по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В результате драки, произошедшей 17 июля, погиб 39-летний министр цифрового развития Амурской области Александр Курдюков.

По данным следствия, в результате конфликта двух мужчин один нанёс другому телесные повреждения, в том числе травму головы. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью наказывается лишением свободы на срок до восьми лет.