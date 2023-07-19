Сын Ясуловича опроверг информацию об ухудшении состояния актера

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Актер Игорь Ясулович

Актер Игорь Ясулович чувствует себя хорошо, к аппарату ИВЛ его не подключали, заявил NEWS.ru его сын Алексей Ясулович. По его словам, у артиста плановая госпитализация. Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что состояние Игоря Ясуловича ухудшилось и 81-летнего актера подключили к аппарату ИВЛ.

Состояние хорошее. Госпитализация плановая. К ИВЛ не подключали, — сказал Алексей Ясулович.

18 июля Telegram-канал Mash сообщил о госпитализации народного артиста России Игоря Ясуловича из его квартиры в Москве с острым повреждением почек. По данным канала, в последнее время актер плохо себя чувствовал, а потом его состояние начало ухудшаться, из-за чего была вызвана скорая помощь.

Ясуловичу были сделаны две операции для выведения из почек лишней жидкости. После этого ему прооперировали брюшную полость и вывели жидкость из дыхательных путей. Telegram-канала Mash отмечал, что Ясулович находится в реанимации.

Ранее сообщалось, что советскую и российскую актрису Татьяну Васильеву госпитализировали с гипертонией в состоянии средней тяжести. Позднее появилась информация, что артистка попала в больницу из-за проблем с внутренним ухом. Нарушения привели к головокружениям, которые сначала ошибочно связали с дефицитом кислорода в головном мозге.