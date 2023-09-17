Стало известно состояние актера Любшина после госпитализации «112»: актер Любшин находится в отделе неврологии в состоянии средней тяжести

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Станислав Любшин

90-летний актер Станислав Любшин, которого 15 сентября госпитализировали из Московского художественного театра имени Чехова из-за проблем с кровообращением головного мозга, находится в состоянии средней тяжести, сообщает Telegram-канал «112». По информации канала, сейчас он лежит в отделении неврологии.

По данным «112», Любшин продолжает находиться под пристальным присмотром врачей. Уточняется, что актеру диагностировали транзитную ишемическую атаку.

Он находится в неврологическом отделении, в состоянии средней тяжести. Давление 120 на 70, — рассказали в больнице агентству РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Станислав Любшин был госпитализирован из Московского художественного театра имени Чехова из-за проблем с кровообращением головного мозга.

Как сообщал позднее Telegram-канал Mash, Любшина перевели из реанимации в отделение после микроинсульта. По данным канала, актер идет на поправку. Канал утверждает, что во время госпитализации актер был дезориентирован, он не мог вспомнить своя имя и не понимал происходящего вокруг. При этом Mash пишет, что компьютерная томография нарушений в головном мозге не показала.

Ранее сообщалось о госпитализации народного артиста России Юрия Стоянова. СМИ писали, что он оказался в палате отделения терапии с диагнозом «гипертоническая болезнь с высоким риском развития осложнений». Однако юморист опроверг сообщения о своей госпитализации, пояснив, что приехал в больницу проверить свое состояние. Анализы, по его словам, оказались «идеальными».