Стало известно, что будет с имуществом уехавших из России звёзд Депутат Шолохов ответил на вопрос о национализации имущества уехавших из России звёзд

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы, первый зампредседателя парламентского комитета по культуре Александр Шолохов в беседе с NEWS.ru прокомментировал слова певицы Лолиты Милявской, которая предложила всем желающим национализировать её особняк. Так она отреагировала на появившееся в Сети мнение о необходимости конфискации имущества некоторых российских артистов. По словам Шолохова, национализация частного имущества не предусмотрена ни одним законом, за исключением ситуации, связанной с уголовным законодательством.

Никаких норм на сегодняшний день, регулирующих такие ситуации, не существует. Более того, ничего подобного не обсуждается, — сказал Шолохов.

Говоря о звёздах, которые выехали из России, депутат отметил, что больше всего они наказали себя сами. По мнению Шолохова, совершенно очевидно, что большинство из них имеют популярность только в РФ, а их расчёт с попытками продать билеты в странах, где проживает большая русскоязычная диаспора, тоже большого успеха не имеют.

Поэтому эти граждане, бывшие можно сказать, они уже себя сами наказали. Что касается имущества, ещё раз повторяю — этот вопрос регулируется законодательно и никаких волюнтаристских решений быть не может, — подытожил Шолохов.

Ранее Шолохов в беседе с NEWS.ru оценил высказывания главы российского телеканала RT Маргариты Симоньян в адрес шоумена Максима Галкина. В эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» она заявила, что считает Галкина, который в феврале этого года покинул страну с супругой Аллой Пугачёвой и двумя детьми, геем. Шолохов отметил, что ему сложно судить, чем именно Симоньян руководствуется, делая такие заявления. Тем не менее он полагает, что звёзды, которые на собственных семейных скандалах пытаются сделать себе популярность, должны быть готовы к этому.