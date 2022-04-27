«Подноготную выставляют»: в ГД объяснили выпад Симоньян в адрес Галкина Депутат Шолохов оценил высказывания Симоньян в адрес Галкина: «Подноготную выставляют»

Максим Галкин / Фото Андрей Любимов/АГН «Москва»

Депутат Госдумы, первый зампредседателя парламентского комитета по культуре Александр Шолохов в беседе с NEWS.ru прокомментировал высказывания главы российского телеканала RT Маргариты Симоньян в адрес шоумена Максима Галкина. В эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» она заявила, что считает Галкина, который в феврале этого года покинул страну с супругой Аллой Пугачёвой и двумя детьми, геем. По мнению медиаменеджера, он прикрывается браком с певицей «ради обогащения».

Шолохов отметил, что ему сложно судить, чем именно Симоньян руководствуется, делая такие заявления. Тем не менее он полагает, что звёзды, которые на собственных семейных скандалах пытаются сделать себе популярность, должны быть готовы к этому.

В любом случае семейные дела — это тема, которая должна быть если не закрыта, то по меньшей мере с большой осторожностью к ней относиться. Тут другой вопрос. Если говорить о самом Галкине и ещё ряде подобных деятелей, они, наоборот, изо всех сил свою подноготную выставляют наружу. Наверное, когда ты стремишься на собственных семейных скандалах сделать популярность, то следует ждать подобных проявлений, — заявил Шолохов.

Ранее журналист Ксения Собчак прокомментировала высказывания Максима Галкина о событиях на Украине. По её мнению, шоумен вряд ли после таких заявлений вернётся в Россию, о чём, видимо, знает. Речь идёт о последнем высказывании артиста насчёт случившегося в Одессе. Муж Аллы Пугачёвой в своём поздравлении с праздником Пасхи очень эмоционально отреагировал на гибель мирных жителей и призвал ответить на его вопросы.