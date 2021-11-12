Соловьёв отреагировал на смерть Коклюшкина

Телеведущий Владимир Соловьёв назвал скончавшегося Виктора Коклюшкина деликатным и бесконечно талантливым человеком. По его словам, писатель-сатирик был лучшим дедушкой его детей. Журналист с 2001 года женат на Эльге Сэпп, дочери сатирика. Коклюшкин умер 12 ноября от острой сердечной недостаточности, ему было 75 лет.

Деликатный, тонкий, умный, бесконечно талантливый. Таким его знала вся страна. А я его видел как потрясающего деда и замечательного отца. У Эльги особенная связь с отцом. Неразрывная. И наши дети обожали, когда дедушка приезжал и находил время и слова для каждого. А теперь его нет, — написал ведущий в своём Telegram-канале.

Он добавил, что прощание с сатириком пройдёт завтра.

Юморист Николай Лукинский охарактеризовал Коклюшкина как выдающегося и талантливого драматурга, с которым было очень приятно общаться в жизни. Он назвал его смерть большой потерей. В свою очередь юмористка Клара Новикова назвала покойного литератором, абсолютно владеющим словом, который шутил не только на бумаге, но и в жизни.

Писатель-сатирик Лион Измайлов рассказал NEWS.ru, что перед смертью Коклюшкин перестал общаться с Ефимом Шифриным, который прославился благодаря его монологам. Измайлов назвал Шифрина сложным и «не шибко благодарным» человеком.