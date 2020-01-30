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Представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что гастроли в Китае артистов из России переносятся из-за коронавируса.

В частности, по словам Швыдкого, позже будет показан российский мюзикл «Анна Каренина», сообщает РИА Новости.

По меньшей мере на 3-4 месяца все мероприятия передвигаются, а дальше сроки открыты. Во всяком случае, мы просто категорически не рекомендуем вообще даже думать о гастролях в Китае, — сказал государственный деятель.

Он отметил, что вопрос о возобновлении гастролей будет рассматривать, только когда в Китае отменят запрет на все массовые мероприятия.

Как сообщал NEWS.ru, по состоянию на 30 января число жертв коронавируса в Китае составило 170 человек, количество заражённых — 7711 человек. 28 января эти показатели составляли 132 и 5974 соответственно.