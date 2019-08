Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Американского режиссёра Квентина Тарантино на пресс-конференции в Москве угостили подмосковным сыром, сделанным на сыроварне российского фермера Олега Сироты, и пригласили на сырный фестиваль в Истру.

Он удивился такому подарку и поблагодарил за угощение, информирует телеканал «360». I hope I made enough cheesy movie for your cheese festival, — пошутил режиссёр. В дословном переводе каламбур Квентина...