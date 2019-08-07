https://static.news.ru/photo/ba2066ca-b922-11e9-941b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Коренев Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Народный артист России, исполнитель главной роли в советском фильме «Человек-амфибия» Владимир Коренев прокомментировал слова американского режиссёра Квентина Тарантино о любимом русском фильме.

Тарантино на пресс-конференции в Москве назвал таковым кинохит СССР «Человек-амфибия», отметив, что много раз смотрел его в детстве.

Если ему нравится, то это можно считать комплиментом для себя. От Тарантино комплимент я слышу впервые, — сказал Коренев.

79-летний Коренев признался также в симпатии к Тарантино, назвав его забавным, неожиданным человеком и замечательным режиссёром, добавив, что с удовольствием снялся бы в его фильме.

Владимир Коренев после выхода в свет фильма «Человек-амфибия» в 1962 году был признан секс-символом страны. На роль Ихтиандра его пригласил режиссёр Владимир Чеботарёв, главным преимуществом актёра было то, что его никто не знал. Он учился на последнем курсе в ГИТИСе.

Ранее Тарантино угостили подмосковным сыром, сделанным на сыроварне российского фермера Олега Сироты, и пригласили на сырный фестиваль в Истру, писал News.ru.