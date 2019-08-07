https://static.news.ru/photo/6de234bc-b901-11e9-9486-fa163e074e61_660.jpg Олег Сирота Фото: Сергей Булкин/News.ru

Американского режиссёра Квентина Тарантино на пресс-конференции в Москве угостили подмосковным сыром, сделанным на сыроварне российского фермера Олега Сироты, и пригласили на сырный фестиваль в Истру.

Он удивился такому подарку и поблагодарил за угощение, информирует телеканал «360» .

I hope I made enough cheesy movie for your cheese festival, — пошутил режиссёр.

В дословном переводе каламбур Квентина звучит как «Надеюсь, мой фильм достаточно острый для вашего сырного фестиваля».

Фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» пройдёт в подмосковной Истре с 9 по 11 августа. Сыровары со всей страны привезут туда более 100 т сыра, который можно попробовать абсолютно бесплатно. В рамках мероприятия гостей ждут крафтовые продукты, конкурс на лучшего сыровара, а для детей организуют игровую площадку.

Ранее министр культуры России Владимир Мединский подарил Тарантино копию первого издания книги стихов Бориса Пастернака «Близнец в тучах», выпущенного в 1913 году. Режиссёр приехал в Москву на премьеру своего фильма «Однажды в Голливуде».