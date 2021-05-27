Россияне назвали идеальную книгу для отпуска

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Россияне назвали произведение английской писательницы Джейн Остин «Гордость и предубеждение» (28% респондентов) идеальной книгой для отпуска. На втором месте — роман американки Маргарет Митчелл «Унесённые ветром» (24%), на третьем — детективы Агаты Кристи (20%), передаёт ТАСС со ссылкой на опрос сервиса Mybook. Далее идут сочинения про Гарри Поттера британки Джоан Роулинг (19,5%) и «Поющие в терновнике» австралийки Колин Маккалоу (18,8%).

В исследовании приняли участие 1,5 тысячи юзеров. Свыше 45% жителей РФ летом собираются читать больше обычного, аудиоформат предпочтут почти 26% пользователей.

Роман шведского литератора Фредерика Бакмана «Тревожные люди» возглавил рейтинг самых популярных произведений для грядущих трёх месяцев. За ним идут «Город женщин» американки Элизабет Гилберт и «Эшелон на Самарканд» россиянки Гузель Яхиной. В пятёрке также детективы «Загадка номера 622» швейцарца Жоэля Диккера и «Дурная кровь» Роберта Гэлбрейта (псевдоним Джоан Роулинг). Среди нон-фикшн первая строчка у бестселлера «Невидимые женщины: почему мы живем в мире, удобном только для мужчин. Неравноправие, основанное на данных» британки Кэролайн Перес.

Ранее сообщалось, что самой ожидаемой кинолентой грядущего лета стал боевик «Чёрная вдова» по мотивам комиксов Marvel, передаёт компания Fandango, занимающаяся продажей электронных билетов. В главных ролях — американская звезда Скарлетт Йоханссон и британка Флоренс Пью. Далее идёт фантастический триллер «Тихое место 2» и блокбастер «Форсаж 9».

В первую пятёрку попало ещё одно детище студии Marvel — «Шан-Чи и Легенда Десяти Колец», а также фильм, основанный на комиксах DC «Отряд самоубийц 2: Миссия Навылет».