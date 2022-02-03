«Российские ведущие рассуждают о холокосте невежественнее Вупи Голдберг»

Российский историк, профессор РГГУ - Гуманитарного Университета - сооснователь и сопредседатель Научно-просветительного центра «Холокост» Илья Альтман в беседе с NEWS.ru объяснил, в чём ошиблась американская актриса и телеведущая Вупи Голдберг, которая в эфире программы The View канала АВС News назвала Холокост «бесчеловечностью одного человека к другому», исключив национальную составляющую в факте уничтожение евреев нацистской Германией, и рассказал, какой урок может извлечь из этого скандала российское общество. «Так белые поступали с белыми, поэтому разбирайтесь сами», — заявила оскароносная артистка, спровоцировав громкий скандал, в результате которого руководство канала на две недели отстранило Вупи Голдберг от ведения программ.

«Винить Голдберг в антисемитизме неэтично»

— В чём, на ваш взгляд, не права Вупи Голдберг?

— До слов, которые вызвали скандал, она очень сочувственно говорила о жертвах Холокоста, называла количество погибших евреев: 6 миллионов человек. Поэтому винить Голдберг в антисемитизме по меньшей мере неэтично.

Фразы, воспринятые некоторыми как обидные, я лично трактую в контексте отношения афроамериканцев к своей собственной истории. Трагедия афроамериканцев на протяжение столетий — эксплуатация, ограничения прав, убийства - находится в какой-то мере в тени Холокоста, который в Америке изучается в школах и университетах.

Я думаю, Вупи Голдберг пыталась в какой-то мере вновь — по понятным причинам (будучи афроамериканкой. — NEWS.ru) — привлечь внимание к трагическим страницам истории своего народа. Но проявила при этом историческое невежество, представив события Холокоста ситуацией внутри одной белой расы.

Историк, сооснователь и сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост» Илья Альтман Артём Соболев/NEWS.ru

Вот за это — непонимание расовой природы политики нацистов и природы антисемитизма, а затем Холокоста — она и подверглась критике.

— Актрису наказали отстранением от эфиров. Как считаете, это справедливо?

— Очень любопытный вид наказания — «рублём». Точнее, долларом в данном случае. Актриса ведь живёт и работает в США (Голдберг не получит гонорар в период отстранения от эфира. — NEWS.ru). Мы обсуждали с коллегами, насколько это станет ударом по бюджету Вупи... Совершенно точно это удар по репутации.

С учётом того, что она уже дважды принесла извинения (в Twitter и на ТВ. — NEWS.ru), я бы назвал наказание чрезмерным.

Скандал с Вупи Голдберг как урок мировому сообществу

— Если бы подобное высказывание из уст известной персоны прозвучало в России, реакция была бы такой же острой?

— У нас на российском телевидении есть такие ведущие в популярных вечерних политических ток-шоу, которые постоянно говорят о проблематике Холокоста в связи с, например, событиями на Украине. При этом они демонстрируют порой просто очевидное невежество. Почему-то мы на это внимания не обращаем. А высказывание Вупи Голдберг, в общем безобидное, вдруг стало мировой сенсацией.

— Вы имеете в виду программы Владимира Соловьёва?

— Не только. Это отдельная тема, которую я не хотел бы сейчас развивать. Гораздо больше меня волнует главный урок скандала вокруг Вупи Голдберг.

О чудовищных преступлениях нацистского режима против разных категорий жертв на оккупированной территории СССР, наконец, начали говорить во весь голос, стали появляться специальные публикации, ведутся расследования - но зачем-то понадобился термин "геноцид" для определения этих преступлений. Почему недостаточны решения Нюрнбергского процесса о воинских преступлениях и преступлениях против человечности?

Американская актриса, комедиантка, писательница, продюсер и телеведущая Вупи Голдберг William Volcov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Зачем понадобилось определение геноцида по гражданству, в данном случае советского народа, мне абсолютно непонятно. И если это войдёт в законодательную базу, образовательные программы и музейные экспозиции, то вызовет гораздо большее эмоциональное обсуждение в мировом сообществе, чем слова Вупи Голдберг.

Ну и в целом скандал с Голдберг — это не только и не столько урок американским телеведущим. Это урок и для тех, кто в мировом и отечественном публичном поле занимается данной темой: прежде чем делать заявления, нужно всё-таки быть вооружённым знаниями, подробнее и точнее знать предмет разговора.

Центр "Холокост" подготовил методические рекомендации для журналистов, где очень подробно рассмотрены в том числе типичные ошибки, которые допускают, обсуждая тему Холокоста. Хотелось бы, чтобы эта наша работа пригодилась не только представителям СМИ и историкам, но и всем, кого заинтересовала ситуация с Вупи Голдберг.