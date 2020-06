Вупи Голдберг выпустила короткометражный фильм об экологическом кризисе

https://static.news.ru/photo/6734b950-a717-11ea-ab6f-fa163e074e61_660.jpg Вупи Голдберг Фото: William Volcov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская актриса Вупи Голдберг приняла участие в создании короткометражного фильма «Гигантские перемены», который рассказывает об экологическом кризисе.

Ролик опубликован на YouTube-канале социально-политического движения Extinction Rebellion. Голдберг озвучила одного из персонажей картины.

По сюжету внучка просит бабушку прочитать ей на ночь сказку и хочет, чтобы рассказ был счастливым. Бабушка взяла книгу и начала читать про планету, жители которой жадно истребляли ресурсы и загрязняли окружающую среду, из-за чего планета начала погибать. После этого женщина решила остановиться и предложила внучке самой закончить историю. Девочка рассказала, что люди приняли непростое решение изменить ситуацию и стали чаще сажать деревья и остановили вредное производство. Это привело к тому, что природа пришла в порядок, а жители планеты начали заботиться друг о друге.

