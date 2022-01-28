Вексельберг: ошибочно обвинять Россию в нагнетании войны, мы помним её ужас

Предприниматель Виктор Вексельберг высказался о напряжённых отношениях, сложившихся между Россией, Украиной и Западом. В беседе с NEWS.ru миллиардер заявил, что в нашей стране «нет людей, которые хотят войны». По мнению Вексельберга, обвинять Россию в нагнетании начала боевых действий ошибочно, так как «мы знаем трагичность и ужас войны и храним память об этом».

Накануне Виктор Вексельберг выступил на церемонии вручения премии Российского еврейского конгресса «Хранитель памяти», главном событии «Недели памяти» — цикла мемориальных и образовательных мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв холокоста (27 января). Лауреатами премии в этом году стали мэр Москвы Сергей Собянин, поэт Евгений Евтушенко (посмертно), губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, художественный руководитель Театра имени Вахтангова Римас Туминас, сопредседатель центра «Холокост» Илья Альтман.

Перед церемонией Виктор Вексельберг ответил на несколько вопросов NEWS.ru о тревожных настроениях в обществе в связи с разговорами о возможном начале войны и рассказал, как его семья пострадала во время Великой Отечественной.

— У вас есть понимание того, как Россия может избежать войны, о которой в последнее время так много говорят политики?

— Обстановка в мире действительно очень сложная. И наверное, у каждого из нас есть своя возможность повлиять на ситуацию. Если у всех людей на планете будет понимание, что война — это катастрофа, ужас и трагедия, то мы не допустим её. Об этом надо говорить, и спасибо, что вы задали этот вопрос.

Надеюсь, что власть имущие, которые влияют на такого рода процессы, услышат, поймут и найдут те решения, которые не допустят войны.

— Западные СМИ постоянно упрекают Россию в агрессии. Вы считаете, эти утверждения справедливы?

— Все обвинения и действия, которые нам приписывают по поводу нагнетания военной ситуации, ошибочны. Я думаю, у нас в стране нет людей, которые хотят войны, потому что мы тот народ, который знает трагичность войны и хранит память об этом. Есть народы, которые не переживали такое, на их земле не было столь страшных войн, как Великая Отечественная, а мы переживали. Поэтому мы не хотим войны.

Я очень надеюсь, что руководители нашей страны тоже это понимают и найдут правильные решения.

MOD Russia/Global Look Press

— Судя по высказываниям многих зарубежных политиков, далеко не все понимают катастрофичность последствий.

— Сегодня мне было очень приятно слушать послов Германии, Польши и других европейских государств, которые принимали участие в мероприятии ко Дню памяти жертв холокоста, прошедшем в Еврейском музее и центре толерантности (Виктор Вексельберг возглавляет попечительский совет музея. — NEWS.ru). В их выступлениях звучала та единая нота, которая сегодня — особенно сегодня, когда мы переживаем такие непростые времена — крайне важна.

Они говорили о том, что в критические, опасные минуты народы разных стран отбрасывают коммерческие, конъюнктурные интересы и находят в себе силы для объединения вокруг вечных ценностей во избежание повторения трагедии.

— Об ужасе которой вы знаете на примере собственной семьи?

— Не только я. Более шести миллионов жертв холокоста — страшная цифра. Это незаживающая рана, оставившая след в каждой еврейской семье.

Нацисты уничтожили фактически всю семью моего отца: 17 человек были расстреляны и захоронены в братской могиле. Спаслась только двоюродная сестра отца — благодаря украинской семье, которая прятала её более четырёх лет.

И это был подвиг, потому что если бы фашисты узнали об этом, то убили бы и её, и ту семью. Тем не менее украинцы спасли сестру отца, следуя высшим человеческим и нравственным ценностям.

27 января — день, когда был освобождён самый страшный концлагерь Освенцим. Вспоминая жертв холокоста, мы отдаём дань памяти тем бойцам Красной армии, которые боролись с нацизмом, фашизмом. Память — единственное, что вселяет в нас надежду и уверенность в то, что подобная трагедия никогда ни за что не повторится.