Соловьёв вернул государству полученную во время пандемии субсидию
Владимир Соловьёв заявил о возврате государству субсидии, полученной во время пандемии
Евгений Бугров
Евгений Бугров
00:45, 18 ноября 2021
Владимир СоловьёвФото: Federation Council of Russia/Global Look Press
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Тележурналист Владимир Соловьёв сообщил, что вернул государству выплаты, которые ему якобы перечислили как «пострадавшему предпринимателю». Бухгалтеры отправил обратно деньги, отметил он в эфире «Соловьёв Live».
Информацию о получении тележурналистом помощи от государства ранее распространили Telegram-каналы.
Я даже разбираться не буду, так это или не так, кто-то из моих бухгалтеров допустил или нет. Я сказал сразу, что вот они написали, что было две выплаты по 12 130 рублей, вот, пожалуйста, платёжки, я показываю. Я, как и сказал, дал указания — деньги возвращены, — подчеркнул Соловьёв.
Он добавил, что ошибку допустили его бухгалтеры, что-то нажав и что-то получив. Обе выплаты по 12 130 рублей отправлены обратно, уточнил тележурналист.
Ранее стало известно, что Владимир Соловьёв не знал о полученной субсидии от государства. По словам журналиста, он не подавал заявки на выплаты как пострадавший от коронавирусного кризиса предприниматель. По данным реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, он получил 24 260 рублей.