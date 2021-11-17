Соловьёв вернул государству полученную во время пандемии субсидию

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Уровень антител, достаточный для защиты от коронавируса, является предметом научных дискуссий в мире, заявили в Роспотребнадзоре. В ведомстве уточнили, что показателем иммунного статуса человека является его вакцинация от смертоносной инфекции, сообщает РИА Новости.

Обращаем внимание, что уровень антител, достаточных для защиты, — это предмет научных дискуссий во всём мире. Вместе с тем ни в одной стране документы об иммунном статусе не выдаются на...