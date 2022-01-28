Вечер «Хранитель памяти» в честь Международного дня памяти жертв Холокоста

25 января, в день рождения Владимира Высоцкого, в Театре на Таганке состоялся концерт памяти поэта «Осторожно. Высоцкий. Live». Песни любимого россиянами барда прозвучали в исполнении ВИА «Кама» — также назывался популярный среди богемы ресторан, где пили чай и кое-что покрепче Пушкин с Вяземским, Есенин с Маяковским и где бывал Владимир Семёнович.

25 января, в день рождения Владимира Высоцкого, в Театре на Таганке состоялся концерт памяти поэта «Осторожно. Высоцкий. Live». Песни любимого россиянами барда прозвучали в исполнении ВИА «Кама» — также назывался...