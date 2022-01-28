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Вечер «Хранитель памяти» в честь Международного дня памяти жертв Холокоста
Культура

Вечер «Хранитель памяти» в честь Международного дня памяти жертв Холокоста

12:20, 28 января 2022
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
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Вчера, 27 января, отмечался Международный день памяти жертв Холокоста. По этому случаю Федерация еврейских общин России и Российский еврейский конгресс провели памятные мероприятия в рамках Недели памяти, которая увенчалась благотворительным вечером «Хранитель памяти» на Большой Никитской.

Открыла церемонию исполнительный директор Российского еврейского конгресса Анна Бокшицкая, а ведущим вечера по традиции стал неоднократный лауреат премии «ТЭФИ» Сергей Майоров. Вручение премии «Хранитель памяти» и исполнение 13-й симфонии Шостаковича «Бабий яр» хором и оркестром Московского музыкального театра «Геликон-опера» стали главными событиями вечера.

Ведущий церемонии вручения премии Российского еврейского конгресса Хранитель памяти Владимир Майоров

Артём Соболев/NEWS.ru

Исполнительный директор Российского еврейского конгресса Анна Бокшицкая

Артём Соболев/NEWS.ru

Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков

Артём Соболев/NEWS.ru

Церемония вручения премии Российского еврейского конгресса «Хранитель памяти» в музыкальном театре «Геликон-опера»

Артём Соболев/NEWS.ru

Церемония вручения премии Российского еврейского конгресса «Хранитель памяти» в музыкальном театре «Геликон-опера»

Артём Соболев/NEWS.ru

Член совета директоров Фонда Сколково Виктор Вексельберг

Артём Соболев/NEWS.ru

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой

Артём Соболев/NEWS.ru

Церемония вручения премии Российского еврейского конгресса «Хранитель памяти» в музыкальном театре «Геликон-опера»

Артём Соболев/NEWS.ru

Церемония вручения премии Российского еврейского конгресса «Хранитель памяти» в музыкальном театре «Геликон-опера»

Артём Соболев/NEWS.ru

Генеральный директор музея Евтушенко Нина Назирова

Артём Соболев/NEWS.ru

Руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков

Артём Соболев/NEWS.ru

Сопредседатель Центра Холокост Илья Альтман

Артём Соболев/NEWS.ru

Церемония вручения премии Российского еврейского конгресса «Хранитель памяти» в музыкальном театре «Геликон-опера»

Артём Соболев/NEWS.ru

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников

Артём Соболев/NEWS.ru

Оперный певец Алексей Тихомиров

Артём Соболев/NEWS.ru

Церемония вручения премии Российского еврейского конгресса «Хранитель памяти» в музыкальном театре «Геликон-опера»

Артём Соболев/NEWS.ru

Оперный певец Алексей Тихомиров

Артём Соболев/NEWS.ru

Сопредседатель Центра Холокост Илья Альтман

Артём Соболев/NEWS.ru

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой

Артём Соболев/NEWS.ru

Сопредседатель Центра Холокост Илья Альтман

Артём Соболев/NEWS.ru

Заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская

Артём Соболев/NEWS.ru

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