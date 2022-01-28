Вечер «Хранитель памяти» в честь Международного дня памяти жертв Холокоста

Вчера, 27 января, отмечался Международный день памяти жертв Холокоста. По этому случаю Федерация еврейских общин России и Российский еврейский конгресс провели памятные мероприятия в рамках Недели памяти, которая увенчалась благотворительным вечером «Хранитель памяти» на Большой Никитской.
Открыла церемонию исполнительный директор Российского еврейского конгресса Анна Бокшицкая, а ведущим вечера по традиции стал неоднократный лауреат премии «ТЭФИ» Сергей Майоров. Вручение премии «Хранитель памяти» и исполнение 13-й симфонии Шостаковича «Бабий яр» хором и оркестром Московского музыкального театра «Геликон-опера» стали главными событиями вечера.
Ведущий церемонии вручения премии Российского еврейского конгресса Хранитель памяти Владимир Майоров
Артём Соболев/NEWS.ru
Исполнительный директор Российского еврейского конгресса Анна Бокшицкая
Артём Соболев/NEWS.ru
Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков
Артём Соболев/NEWS.ru
Церемония вручения премии Российского еврейского конгресса «Хранитель памяти» в музыкальном театре «Геликон-опера»
Артём Соболев/NEWS.ru
Церемония вручения премии Российского еврейского конгресса «Хранитель памяти» в музыкальном театре «Геликон-опера»
Артём Соболев/NEWS.ru
Член совета директоров Фонда Сколково Виктор Вексельберг
Артём Соболев/NEWS.ru
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой
Артём Соболев/NEWS.ru
Церемония вручения премии Российского еврейского конгресса «Хранитель памяти» в музыкальном театре «Геликон-опера»
Артём Соболев/NEWS.ru
Церемония вручения премии Российского еврейского конгресса «Хранитель памяти» в музыкальном театре «Геликон-опера»
Артём Соболев/NEWS.ru
Генеральный директор музея Евтушенко Нина Назирова
Артём Соболев/NEWS.ru
Руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков
Артём Соболев/NEWS.ru
Сопредседатель Центра Холокост Илья Альтман
Артём Соболев/NEWS.ru
Церемония вручения премии Российского еврейского конгресса «Хранитель памяти» в музыкальном театре «Геликон-опера»
Артём Соболев/NEWS.ru
Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников
Артём Соболев/NEWS.ru
Оперный певец Алексей Тихомиров
Артём Соболев/NEWS.ru
Церемония вручения премии Российского еврейского конгресса «Хранитель памяти» в музыкальном театре «Геликон-опера»
Артём Соболев/NEWS.ru
Оперный певец Алексей Тихомиров
Артём Соболев/NEWS.ru
Сопредседатель Центра Холокост Илья Альтман
Артём Соболев/NEWS.ru
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой
Артём Соболев/NEWS.ru
Сопредседатель Центра Холокост Илья Альтман
Артём Соболев/NEWS.ru
Заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская
Артём Соболев/NEWS.ru