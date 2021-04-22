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Вупи Голдберг напишет сценарий фильма о темнокожей супергероине

11:25, 23 апреля 2021
Вупи Голдберг Вупи Голдберг Фото: Kristin Callahan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Голливудская актриса Вупи Голдберг рассказала в интервью изданию Variety, что готовит сценарий к фильму о темнокожей пожилой женщине, которая обрела суперспособности.

По словам Голдберг, главная героиня попытается обуздать свою силу, чтобы защитить человечество. При этом звезда фильма «Привидение» отметила, что её всегда увлекали истории о супергероях.

Они всё время спасают Землю. Но знаете, кто бы лучше с этим справился? Пожилые афроамериканки, — пошутила актриса.

Также Голдберг готовится к съёмкам новой части популярной в 90-х годах комедии «Действуй, сестра». Она исполнит роль певицы, ставшей мишенью для бандитов.

Ранее сообщалось, что голливудский актёр Рассел Кроу исполнит роль Зевса в супергеройском фильме студии Marvel «Тор: Любовь и гром».

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