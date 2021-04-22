Вупи Голдберг напишет сценарий фильма о темнокожей супергероине

Голливудская актриса Вупи Голдберг рассказала в интервью изданию Variety, что готовит сценарий к фильму о темнокожей пожилой женщине, которая обрела суперспособности.
По словам Голдберг, главная героиня попытается обуздать свою силу, чтобы защитить человечество. При этом звезда фильма «Привидение» отметила, что её всегда увлекали истории о супергероях.
Они всё время спасают Землю. Но знаете, кто бы лучше с этим справился? Пожилые афроамериканки, —
пошутилаактриса.
Также Голдберг готовится к съёмкам новой части популярной в 90-х годах комедии «Действуй, сестра». Она исполнит роль певицы, ставшей мишенью для бандитов.
Ранее сообщалось, что голливудский актёр Рассел Кроу исполнит роль Зевса в супергеройском фильме студии Marvel «Тор: Любовь и гром».