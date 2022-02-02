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Вупи Голдберг отстранили от эфира за «неверные» заявления о холокосте

15:05, 02 февраля 2022
Вупи Голдберг отстранили от эфира за «неверные» заявления о холокосте
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Актриса и телеведущая Вупи Голдберг была отстранена от ведения передачи на две недели за свои слова о том, что Холокост не имел отношения к расистской идеологии нацистов. Как пишет BBC, во время ток-шоу на телеканале ABC актриса заявила, что геноцид евреев связан с бесчеловечным отношением одной группы белых людей по отношению к другой, но в этом не было расовой подоплеки.

Давайте говорить по-честному. Холокост не касается расовых вопросов. Нет, это не про расу. Дело в бесчеловечности одних по отношению к другим,заявила Голдберг.

Соведущая программы Джой Бехар попыталась переубедить Голдберг, отметив, что нацисты считали евреев представителями низшей расы, однако та заявила, что речь идёт о двух группах белых людей. В итоге слова актрисы активно раскритиковали в Интернете, отметив, что Гитлер сам открыто выражал ненависть к евреям на расовой почве.Голдберг была вынуждена извиниться, разместив соответствующее сообщение в своём Twitter.

Евреи по всему миру всегда пользовались моей поддержкой, и она никогда не исчезнет. Я хочу извиниться за боль, которую причинили мои слова,написала она.

Несмотря на извинения, компания ABC приняла решение отстранить актрису на две недели от эфира, чтобы она как следует подумала над своими «неверными и ранящими других» словами о холокосте.

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