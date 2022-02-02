Вупи Голдберг отстранили от эфира за «неверные» заявления о холокосте

Актриса и телеведущая Вупи Голдберг была отстранена от ведения передачи на две недели за свои слова о том, что Холокост не имел отношения к расистской идеологии нацистов. Как пишет BBC, во время ток-шоу на телеканале ABC актриса заявила, что геноцид евреев связан с бесчеловечным отношением одной группы белых людей по отношению к другой, но в этом не было расовой подоплеки.

Давайте говорить по-честному. Холокост не касается расовых вопросов. Нет, это не про расу. Дело в бесчеловечности одних по отношению к другим, — заявила Голдберг.

Соведущая программы Джой Бехар попыталась переубедить Голдберг, отметив, что нацисты считали евреев представителями низшей расы, однако та заявила, что речь идёт о двух группах белых людей. В итоге слова актрисы активно раскритиковали в Интернете, отметив, что Гитлер сам открыто выражал ненависть к евреям на расовой почве.Голдберг была вынуждена извиниться, разместив соответствующее сообщение в своём Twitter.

Евреи по всему миру всегда пользовались моей поддержкой, и она никогда не исчезнет. Я хочу извиниться за боль, которую причинили мои слова, — написала она.

Несмотря на извинения, компания ABC приняла решение отстранить актрису на две недели от эфира, чтобы она как следует подумала над своими «неверными и ранящими других» словами о холокосте.