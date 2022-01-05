Криса Нота «вырезали» из финала сериала «И просто так»

Из финальной серии сериала «И просто так» — сиквела «Секса в большом городе» вырезали сцену с актёром Крисом Нотом. Это произошло после того, как несколько женщин обвинили его в сексуальном насилии. Об этом написало издание Variety.

По данным издания, в последней серии Мистер Биг — персонаж, которого играет Нот, — должен был появиться в сцене с главной героиней в исполнении Сары Джессики Паркер. Однако создатели сиквела посчитали сцену не слишком значимой для сюжета сериала и не сохранили её. Variety отмечает, что платформа HBO Max, которая занимается производством сериала, не стала комментировать эту новость.

Ранее сразу пять женщин обвинили актёра Криса Нота в сексуальном насилии. В результате Нот был уволен из сериала «Уравнитель», а актрисы сериала «Секс в большом городе» выступили с заявлением в поддержку возможных жертв актёра.

Ранее актёр Джеймс Франко признался, что во время преподавания в созданной им актёрской школе имел интимные связи со студентками. Он заявил, что это было неправильным решением.