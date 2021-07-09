Рэпер Серёга оценил силу рукопожатия Лукашенко

Белорусский рэпер Сергей Пархоменко, известный под псевдонимом Серёга, оценил силу рукопожатия президента республики Александра Лукашенко. Исполнитель назвал его самым крепким в Европе, передаёт БелТА.

По данным агентства, это произошло при встрече 44-летнего рэпера с белорусским лидером в ходе республиканского праздника Купалье. Серёга попросил Лукашенко проверить на крепость его рукопожатие, чтобы не доверять в этом вопросе чужим мнениям. Музыкант не раскрыл журналистам, что именно сказал Лукашенко ему во время рукопожатия. Однако уходя, Пархоменко обернулся и бросил : «Сказал: „Молодец, ждём новых хитов!“».

Серёга стал знаменитым после выпуска в 2004 году всем известной песни «Чёрный бумер». В первых пресс-релизах стилистику рэпера называли «спортивными частушками».

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