Путин счёл возможными гастроли Мариинки за рубежом в период ограничений

https://static.news.ru/photo/7e943720-a7f7-11ea-979b-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/mariinskytheatre

Зарубежные гастроли Мариикнского театра в условиях сохраняющихся ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, теоретически возможны. Не исключено, что на эту тему будут проведены консультации с коллегами из других стран, заявил президент Владимир Путин в ходе общения с деятелями культуры.

Так он прокомментировал предложение, озвученное художественным руководителем и директором театра Валерием Гергиевым.

Глава государства напомнил, что за исключением Италии остальные европейские страны и США пока что закрыты для россиян.

Дело не в профессии, просто граждан России сегодня за границу не пускают. Ну, кроме каких-то экстраординарных случаев, по которым нужно договариваться отдельно. Можно, наверное, и с вашим коллективом договориться отдельно, потому что у вас выдающийся коллектив, ему все рады по всему миру, — цитирует Путина ТАСС.

Вместе с тем президент особо подчеркнул, что при решении вопросов, связанных с возобновлением работы театров, главенствовать должна задача сохранения жизни и здоровья граждан.

Общаясь с представителями отрасли культуры, российский лидер также сообщил, что в 2024 году в России будет создан цифровой ресурс о творчестве писателя и поэта Александра Пушкина. Как писал NEWS.ru, соответствующий указ появится до конца июня. Путин заверил собеседников, что у России хватит финансов для продвижения русской культуры