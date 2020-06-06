Путин счёл возможными гастроли Мариинки за рубежом в период ограничений

Зарубежные гастроли Мариикнского театра в условиях сохраняющихся ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, теоретически возможны. Не исключено, что на эту тему будут проведены консультации с коллегами из других стран, заявил президент Владимир Путин в ходе общения с деятелями культуры.
Так он прокомментировал предложение, озвученное художественным руководителем и директором театра Валерием Гергиевым.
Глава государства напомнил, что за исключением Италии остальные европейские страны и США пока что закрыты для россиян.
Дело не в профессии, просто граждан России сегодня за границу не пускают. Ну, кроме каких-то экстраординарных случаев, по которым нужно договариваться отдельно. Можно, наверное, и с вашим коллективом договориться отдельно, потому что у вас выдающийся коллектив, ему все рады по всему миру, — цитирует Путина ТАСС.
Вместе с тем президент особо подчеркнул, что при решении вопросов, связанных с возобновлением работы театров, главенствовать должна задача сохранения жизни и здоровья граждан.
Общаясь с представителями отрасли культуры, российский лидер также сообщил, что в 2024 году в России будет создан цифровой ресурс о творчестве писателя и поэта Александра Пушкина. Как писал NEWS.ru, соответствующий указ появится до конца июня. Путин заверил собеседников, что у России хватит финансов для продвижения русской культуры