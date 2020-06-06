Путин заверил, что в стране хватит денег на продвижение русской культуры

Президент Владимир Путин провёл встречу с деятелями культуры, в ходе которой поговорил с поэтом и переводчиком произведений Александра Пушкина Джулианом Генри Лоуэнфельдом. Политик заявил, что у России хватит финансов для продвижения русской культуры.
По его словам, деньги есть, несмотря на низкие цены на нефть,
На продвижение русской культуры и русского языка — наследие Пушкина — денег у нас хватит, несмотря на падение цен на нефть. Тем более что эти цены уже повышаются, — подчеркнул он.
Российский лидер заявил, что русский язык объединяет все народы РФ. По его мнению, он является основой национальной идентичности.
На встрече с деятелями культуры глава государства сообщил, что в 2024 году к 225-летию Александра Пушкина будет создан цифровой ресурс о творчестве поэта.
Глава государства отметил, что 2024 год фигурирует неспроста: великому литератору исполнится 225 лет. Готовиться к этому торжеству Россия будет заранее, писал NEWS.ru.
6 июня во всём мире празднуется День русского языка. Он был учреждён ООН в 2010 году в день рождения Александра Пушкина.
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