Продюсер раскрыл секрет популярности «Ласкового мая» с Шатуновым Продюсер Рудченко заявил, что успех «Ласкового мая» повторить нереально

Фото: Александр Шогин/ТАСС

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко в разговоре с NEWS.ru раскрыл секрет популярности группы «Ласковый май» с солистом Юрием Шатуновым. По мнению эксперта, в культовом проекте «сошлось всё, от песен Сергея Кузнецова, трогавших людей за душу, до неподражаемого тембра» самого певца, его узнаваемого голоса.

Вроде и звучание неприхотливое у Шатунова, без музыкального образования, какие-то нотки не дотягивал, но это было близко всем, попадало в самое сердце тем, что человек из народа, так сказать, запел эти глубокие песни, трогавшие за душу всех. Это всё сложилось в комплексе. Кроме исполнителя песен ещё была определённая ситуация в стране (конец 80-х — начало 90-х. — NEWS.ru). Народ недопонимал, что происходит, были определённые метания, а Шатунов пел о своём, о душевном. Люди успокаивались на концертах, заряжались энергетикой, не думали о политике. Наверно, подобный коллектив сейчас создать нереально, — подчеркнул Рудченко.

Собеседник добавил, что нынешние попытки создать «нечто подобное „Ласковому маю“» предпринимаются, но они «не стреляют».

Прах певца Юрия Шатунова захоронили во вторник на Троекуровском кладбище в Москве. На закрытом мероприятии присутствовала семья покойного исполнителя, близкие и друзья.

Открытое прощание с легендарным солистом «Ласкового мая» состоялось 26 июня. Проститься с ним захотели порядка 16 тысяч человек. Все несли ему белые розы, по одноименной песне, которая когда-то стала настоящим хитом. Тело артиста кремировали. Близкие рассказывают, что Шатунов сам хотел, чтобы когда-то он был кремирован, а часть праха была развеяна над Германией. Семья Шатунова заверила, что его последняя воля будет выполнена.

Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня в возрасте 48 лет. Он был на встрече с друзьями, когда ему внезапно стало плохо. Его отвезли в больницу, но медики уже не смогли ему помочь, прославленный артист умер. По предварительным данным, к смерти привел обширный инфаркт.