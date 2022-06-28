Прах Юрия Шатунова захоронили на Троекуровском кладбище

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Урну с прахом певца Юрия Шатунова захоронили на Троекуровском кладбище в Москве, пишет ТАСС со ссылкой на его близких, сама церемония была закрытой. На мероприятии присутствовали вдова певца и двое его детей.

Открытое прощание с легендарным солистом «Ласкового мая» состоялось 26 июня. Проститься с ним захотели порядка 16 тысяч человек. Все несли ему белые розы, как в песне, которая когда-то стала настоящим хитом. Тело артиста кремировали. Близкие рассказывают, что Шатунов сам этого хотел, а часть праха была развеяна над Германией. Семья Шатунова заверила, что его последняя воля будет выполнена.

Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня в возрасте 48 лет. Он был на встрече с друзьями, когда ему внезапно стало плохо. Его отвезли в больницу, но медики уже не смогли ему помочь, прославленный артист умер. По предварительным данным, к смерти привел обширный инфаркт.