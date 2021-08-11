Певцов назвал «позором» пятое место сборной России на Олимпиаде

Актёр Дмитрий Певцов оценил итоги выступления сборной России на Олимпиаде. Он назвал «позором» пятое место в общемедальном зачёте, которое команда заняла на соревнованиях в Токио, и призвал реформировать российский спорт. Видеообращение к болельщикам и чиновникам от спорта артист опубликовал в Instagram.

Наши спортсмены молодцы, они сделали то, что было практически невозможно: выступая без своего флага, без своего гимна, они все совершили героический поступок и прыгнули выше головы. И это всё благодаря их труду, их таланту, их упорству и их, извините, любви к родине. И вопреки всему, что делает наше чиновничье спортивное начальство, — сказал Певцов.

Актёр напомнил, что команда ОКР заняла «почётное пятое место», оценив это как «крутой» результат. Он согласился с тем, что сборные США и Китая, опередившие российскую команду, действительно сильны.

Но извините, мы и после Великобритании, и после Японии. Это ли не странно? Мне кажется, пятое место — это позор. Позор не наших спортсменов, а наших руководителей от спорта, — отметил Певцов.

Артист заявил: с 1996 года, когда Россия как страна впервые приняла участие в Олимпийских играх, результаты сборной «неуклонно ухудшаются».

Сначала были вторые места, потом третьи, четвёртые — и вот докатились до пятого, — подчеркнул актёр.

По мнению артиста, руководителям российского спорта стоит пересмотреть политику расходования госсредств — больше финансировать развитие любительского спорта, строительство стадионов и бассейнов, которые были бы доступны каждому.

В общем по России (статистические данные) мы имеем такое соотношение государственных затрат: на финансирование спорта высоких достижений приходится 95%, а на массовый (любительский спорт) — оставшиеся 5% государственных денег! Всё понятно? Наша олимпийская «пирамида» встала «с ног на голову», и в таком положении долго ей не продержаться, — заключил Певцов.

Ранее телеведущий Владимир Познер заявил, что сборная России выступила на Олимпиаде «как смогла», и назвал справедливым наказание в виде запрета использования на соревнованиях национального флага и гимна. За эти высказывания Познера раскритиковали депутаты Госдумы и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, с высказыванием которого телеведущий в беседе с NEWS.ru выразил частичное согласие.