В ГД ответили на слова Познера о заслуженном наказании России за допинг

Депутат Госдумы и президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв в беседе с NEWS.ru ответил на слова телеведущего Владимира Познера о «заслуженном наказании» РФ за допинг-скандал. Парламентарий подчеркнул, что уважает журналиста, однако, по его мнению, Познер в ситуации «наверно не разобрался».

Допинг употребляли десятки [российских] спортсменов. Это зафиксировано во всех источниках, имеющих к этому отношение, — WADA и РУСАДА и так далее, всё это запротоколировано, положительные пробы зафиксированы. Спортом занимаются в России десятки миллионов человек, профессиональным спортом занимаются миллионы человек. Пусть мне господин Познер объяснит, почему эти десятки миллионов человек, члены юниорских команд, молодёжных команд, национальных команд должны нести ответственность за несколько десятков человек, принимавших запрещённые препараты ради спортивных достижений, — заявил Свищёв.

Он отметил, что «сын за отца» не отвечает и наоборот, а принцип коллективной ответственности здесь неприменим. Свищёв добавил, что на Россию идёт давление «по всем фронтам»: в спорте, экономике, военной сфере, геополитике.

Никому не нужна сильная Россия по всем аспектам жизни. В том числе в спорте. Нас поддушивают везде. К сожалению, господин Познер, очень хочу в это верить, не разобрался в ситуации и сделал такое заявление, — резюмировал парламентарий.

Познер недавно высказался об итогах Олимпийских игр в Токио для сборной РФ. Журналист отметил, что его ожидания по медальному зачёту полностью оправдались: он изначально предполагал, что РФ будет на четвёртом или пятом месте. Познер затронул тему допинга. По словам телеведущего, он разговаривал со многими людьми, связанными с этой отраслью, и все они признают, что допинг широко применялся. Ведущий считает, что Россия «заслужила» наказание за якобы применение допинга. При этом он выразил надежду, что страна «усвоила урок» и уже на Олимпиаде-2024 в Париже выступит под государственным флагом.