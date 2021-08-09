«Выступили как могли»: Познер высказался об итогах Олимпиады

Телеведущий Владимир Познер в эфире телеканала «Матч ТВ» прокомментировал итоги Олимпиады в Токио для России и российских спортсменов.

По слова журналиста, его ожидания по медальному зачёту полностью оправдались : он изначально предполагал, что РФ будет на четвёртом или пятом месте.

Честно говоря, я считаю, мы выступили примерно так, как могли. Можно быть удовлетворёнными этими результатами, — подчеркнул Познер.

Он также уделил внимание скандалу с гимнасткой Диной Авериной. Журналист обратил внимание на то, что в этом виде спорта субъективизм играет значительную роль, имеют место симпатии и антипатии. Также он не исключил влияния политических факторов.

Кроме того, Владимир Познер затронул тему допинга. По словам телеведущего, он разговаривал со многими людьми, связанными с этой отраслью, и все они признают, что допинг широко применялся.

Ну и что вы хотите? Чтобы все считали, что нам вообще надо запретить участвовать в Олимпийских играх? Было и такое мнение, но нам, хоть и не под своим флагом, не со своим гимном, все-таки разрешили, — сказал он.

Познер считает, что Россия «заслужила» наказание за якобы применение допинга. При этом журналист выразил надежду, что страна «усвоила урок» и уже на Олимпиаде-2024 в Париже выступит под государственным флагом.

Ранее Владимир Познер объяснил разделение россиян на сторонников Путина и Навального.